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    中國持續動態清零 廣西寧明縣在家工作非必要不得外出

    中國疫情在廣西蔓延，當地民眾排隊篩檢。（法新社）

    中國疫情在廣西蔓延，當地民眾排隊篩檢。（法新社）

    2022/07/31 12:22

    〔即時新聞／綜合報導〕中國疫情在廣西及甘肅蔓延，兩縣往常暑假將迎來旅遊旺季，如今卻因疫情面臨寒冬，廣西寧明縣今早宣布，自今日至8月2日「全域靜默管理」，除了疫情防控和維護民眾基本需求工作者以外，其餘一律居家辦公，且非接受核酸檢測和緊急就醫外不得外出，官方也鼓勵民眾舉報違規者。

    根據《香港01》報導，中國昨新增434例本土病例，其中廣西及甘肅佔最多，分別有175例和134例。其中廣西、甘肅都是著名觀光縣市，如今卻因為防範疫情擴散，關閉觀光景點，但疫情仍持續延燒，《健康時報網》報導，廣西疫情從北海市而起，還被稱作「712疫情」，本波疫情已有超過2400例病例，兩名北海市官員包含前區委副書記、區長蘇礦峰，市衛生健康委員會黨組前書記、主任唐崗都因此丟官。

    廣西自北海市部分地區實施「足不出戶」後，寧明縣今早宣布，因疫情防控需要，自當天早上8點起全域實行靜默管理3天，參與疫情防控和維護城市基本運行的人士外，一律居家辦公，其他人員除接受核酸檢測和緊急就醫外一律足不出戶，不符合規定的車輛不得外出，並鼓勵舉報違規民眾，藉此共築疫情防護網等。

    對此，中國網友表示，「又多了名稱靜默管理，以後不叫封控了」、「這還不是上海創造的新詞」、「把封閉管理說得這麼高尚」、「疫情這幾年，把中國各地名都學了一遍」。

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