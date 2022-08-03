習近平搞錯了！美學者：裴洛西訪台攸關「友岸外包」 非安全威脅

中國研究專家指出，裴洛西訪台應視作拜登政府推動民主夥伴間供應鏈韌性的「友岸外包」一環，並非對中國安全的威脅，北京領導層根本搞錯了。（記者羅沛德攝）

2022/08/03 23:19

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣，中國不斷文攻武嚇威脅，解放軍明天（4日）起更要展開對台灣海空封鎖般的軍演，引發國際嚴重關切，華府智庫更視為第四次台海危機正在發生。中國研究學者直指，習近平主政下，北京根本錯判情勢，裴洛西訪台應視作華盛頓推動民主夥伴間供應鏈韌性的「友岸外包」（friend-shoring）一環，並非一項安全威脅。

賓州天普大學（Temple University）政治學副教授薛媖月（Roselyn Hsueh）3日在《費城詢問報（The Philadelphia Inquirer）》撰文指出，裴洛西訪台行衍生許多爭議，觀察家和政策專家等都警告中國威權主義政權可能以軍事進犯行徑回應，並指向1995年下半年和1996年上半年台灣舉行首次總統民選之際，中國軍演多次試射飛彈引發的三3次台海危機，促使當時美國總統柯林頓下令航空母艦巡行台灣海峽。

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不過，文章指出，裴洛西訪台應被視為美國從市場保護主義和貿易戰轉移重心，重新開始聚焦在自由貿易和民主基礎。裴洛西亞洲行背景發生在美國總統拜登5月甫於訪問日本時宣布印太經濟架構（IPEF），以及俄羅斯總統普廷下令入侵烏克蘭、北京和莫斯科繼續中俄雙邊緊密關係之際；在此美中關係緊張升溫時期，IPEF前提預設即在確保供應鏈可持續性及美國公司在亞太市場機會。

文章指出，裴洛西4月就計畫訪問台灣，後因確診延期，台灣不僅是美國友邦，也是許多身為全球供應鏈關鍵節點的跨國公司大本營，可以也應被當作貢獻於美國財長葉倫近期呼籲繼續「友岸外包」的美國國際盟友之一。

文章說，拜登印太貿易協定聚焦在分散供應鏈和市場，以降低美國對中國依賴，應對習近平主政下中國經濟日益封閉、極力培植由中共黨國體制可以控制的本土產業。裴洛西訪台關於強化自由市場，以及強化美國和對全球供應鏈有貢獻的盟友間貿易，並非對中國的一項直接挑釁。美國參議院上週通過的產業政策法案，即在應對中國的全球供應鏈角色及北京運用創新維持威權主義統治。

文章總結，中國領導層有責任不扭曲裴洛西訪台行，否則只會不必要地危及西太平洋和平安全；在國際已把中國對台灣是其領土一部份的宣稱比作俄羅斯入侵接管烏克蘭之際，該類比是中國力圖宣示和平崛起當然會希望避免的。

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