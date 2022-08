獲頒「特種大綬卿雲勳章」 裴洛西推文：象徵美台堅定持久友誼

2022/08/03 12:41

〔即時新聞/綜合報導〕蔡英文總統今日上午在總統府接見來訪的美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪團,並親自頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」,裴洛西稍早在推特PO文感謝被授予這個勳章。

裴洛西在推特PO文表示,「我非常榮幸地代表國會接受特種大綬卿雲勳章,這個勳章象徵美國與台灣堅定而持久的友誼。」

蔡英文總統今日頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」,表彰及感謝她對台灣長久以來的堅定支持,裴洛西回應,她非常榮幸獲頒授勳章,會虛心接受,因為這不只代表她自己,也代表議員們接受勳章,無論民主與共和兩黨,以及參、眾議員都對台灣有高度共識。她並幽默說,回美國後會把勳章去放在辦公室裡,畢竟她無法一直穿在身上,並強調這次來訪的重點,是43年前美國國會通過台灣關係法,許下對台灣堅定承諾,要與台灣站在一起。

It is my great and humble privilege to accept on behalf of the Congress the Order of Propitious Clouds with Special Grand Cordon: a symbol of America’s strong and enduring friendship with Taiwan.



Join me & President @iingwen for this special presentation. https://t.co/1etOJHuIT5