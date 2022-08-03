獲頒「特種大綬卿雲勳章」 裴洛西推文：象徵美台堅定持久友誼

蔡英文總統親自頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」。（美聯社）

2022/08/03 12:41

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統今日上午在總統府接見來訪的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪團，並親自頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」，裴洛西稍早在推特PO文感謝被授予這個勳章。

裴洛西在推特PO文表示，「我非常榮幸地代表國會接受特種大綬卿雲勳章，這個勳章象徵美國與台灣堅定而持久的友誼。」

請繼續往下閱讀...

蔡英文總統今日頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」，表彰及感謝她對台灣長久以來的堅定支持，裴洛西回應，她非常榮幸獲頒授勳章，會虛心接受，因為這不只代表她自己，也代表議員們接受勳章，無論民主與共和兩黨，以及參、眾議員都對台灣有高度共識。她並幽默說，回美國後會把勳章去放在辦公室裡，畢竟她無法一直穿在身上，並強調這次來訪的重點，是43年前美國國會通過台灣關係法，許下對台灣堅定承諾，要與台灣站在一起。

It is my great and humble privilege to accept on behalf of the Congress the Order of Propitious Clouds with Special Grand Cordon: a symbol of America’s strong and enduring friendship with Taiwan.



Join me & President @iingwen for this special presentation. https://t.co/1etOJHuIT5 — Nancy Pelosi （@SpeakerPelosi） August 3, 2022

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法