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    獲頒「特種大綬卿雲勳章」 裴洛西推文：象徵美台堅定持久友誼

    蔡英文總統親自頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」。（美聯社）

    蔡英文總統親自頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」。（美聯社）

    2022/08/03 12:41

    〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統今日上午在總統府接見來訪的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪團，並親自頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」，裴洛西稍早在推特PO文感謝被授予這個勳章。

    裴洛西在推特PO文表示，「我非常榮幸地代表國會接受特種大綬卿雲勳章，這個勳章象徵美國與台灣堅定而持久的友誼。」

    蔡英文總統今日頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」，表彰及感謝她對台灣長久以來的堅定支持，裴洛西回應，她非常榮幸獲頒授勳章，會虛心接受，因為這不只代表她自己，也代表議員們接受勳章，無論民主與共和兩黨，以及參、眾議員都對台灣有高度共識。她並幽默說，回美國後會把勳章去放在辦公室裡，畢竟她無法一直穿在身上，並強調這次來訪的重點，是43年前美國國會通過台灣關係法，許下對台灣堅定承諾，要與台灣站在一起。

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