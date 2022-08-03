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    裴洛西抵台小粉紅大崩潰 相關新聞佔據微博熱搜榜

    美國眾議院議長裴洛西昨日抵達松山機場。（外交部提供）

    美國眾議院議長裴洛西昨日抵達松山機場。（外交部提供）

    2022/08/03 10:59

    〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台行程受到全球關注，中共對此氣得跳腳，不斷發動文攻武嚇表達強烈的不滿，小粉紅們也在微博表達自己的崩潰，裴洛西的相關新聞也佔據了微博熱搜榜。

    許多中國網友對裴洛西抵台的新聞留言，「相信祖國、相信黨，一定會統一」、「祖國辦事我放心，咱們拭目以待吧」、「灣灣先別高興的太早，這件事情會成為導火索」、「翻牆啊！兄弟們過去罵」、「英雄的中國人民解放軍能打敗一切來犯之敵」。

    裴洛西的相關新聞佔據了今日微博熱搜榜，第一名為暫停對台灣出口天然砂，有2434萬的搜索次數，第二為1417萬搜索次數的解放軍將展開一系列針對性軍事活動，第三為1119萬搜索次數的實現祖國統一的決心堅如磐石，第四為800萬的搜索次數台北民眾高喊裴洛西滾回去，第五為772萬搜索次數的暫停台灣地區柑橘類水果進口，第六為聯合國重申遵循一個中國的原則，第七為416萬搜索次數的台媒稱解放軍軍機深夜加大機隊規模，第八為外交部深夜召見美駐華大使伯恩斯，第九為256萬搜索次數的美方搞以台制華必將付出代價，第十為236萬搜索次數的台媒稱解放軍演形同海空鎖台3天。

    裴洛西相關新聞佔據微博熱搜榜。（圖擷取自微博）

    裴洛西相關新聞佔據微博熱搜榜。（圖擷取自微博）

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