尹錫悅戒嚴令掀風暴！ 美日韓同盟恐受創 區域安全亮紅燈

11月15日，美國總統拜登（中）與日本首相石破茂（右）、南韓總統尹錫悅（左）在秘魯利馬的亞太經合峰會場邊會談。（路透）

2024/12/05 09:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓總統尹錫悅3日晚間突宣布實施戒嚴令，卻於翌日清晨急速撤回，此舉震驚國際社會，不僅引發南韓內部政壇震盪，更使美、日、韓三邊同盟籠罩陰影。事件正值美國總統權力交接及日本執政黨在選舉挫敗之際，分析警告，這場政治風波恐進一步削弱三國在面對中國與北韓威脅時的協調能力，而若反對黨領袖李在明上台，三邊戰略關係將面臨重大考驗。

根據《紐約時報》分析，尹錫悅的突然決策引發南韓內閣成員紛紛請辭，反對黨則迅速推動彈劾案。在國際上，美日官員密集評估尹錫悅此舉的動機與影響。有觀點指出，過去致力促進與日本和解並深化三邊合作的尹錫悅，卻因權威行為使南韓作為三邊聯盟核心的可信度受損，對區域穩定造成衝擊。

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此外，川普重返白宮為美日韓同盟帶來更多變數。他曾在首個任期內質疑盟友價值，甚至威脅撤軍，如今回歸後不確定性增加。同時，日本新首相石破茂因執政聯盟未能在國會過半，其政策推行受阻，進一步削弱三邊合作。

軍事方面，美韓高層會談因南韓政治危機推遲，日本防衛大臣中谷元亦表示將密切關注局勢，延後訪韓計劃。然而，部分專家仍認為，日韓協作是三邊聯盟的關鍵。美利堅大學國際關係教授李知榮指出，尹錫悅此前推動的日韓和解曾是三國合作的基石，若未能延續，日韓關係恐進一步惡化，增加區域不穩定性。

若反對黨成功彈劾尹錫悅，可能由共同民主黨領袖李在明接任。李在明主張在美中之間保持更平衡的關係，對美日聯盟態度一向冷淡，南韓外交或因此轉向親中政策，削弱三邊合作。分析人士認為，這將為美日韓戰略關係帶來前所未有的挑戰。

前日本外交官宮家邦彥則強調，無論領導人更迭，日韓深化合作對區域穩定至關重要。他指出，南韓面臨人口減少及經濟壓力，與日本攜手可能是最佳選擇。專家普遍認為，尹錫悅的權威主義行為，加上美、日內部政治動盪，恐削弱三邊聯盟在因應中國與北韓挑戰上的協作能力。

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