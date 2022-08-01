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    裴洛西將訪台！小粉紅自圓其說4大「勝利屬於中國」劇本超好笑

    裴洛西（圖左）率團到東亞訪問，1日抵達新加坡，拜會新加坡總理李顯龍（圖右）。（美聯社）

    裴洛西（圖左）率團到東亞訪問，1日抵達新加坡，拜會新加坡總理李顯龍（圖右）。（美聯社）

    2022/08/01 23:54

    〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪問亞洲，傳出她將於2日晚間抵台，中國各界則接連恫嚇，揚言若裴洛西訪台將祭軍事回應，就有中國網友統整至少4套「自圓其說」的劇本，無論裴洛西是否訪台，中國官方都能「阿Q精神」自稱勝利。

    裴洛西是否訪台掀起各方關注，也成兩岸角力焦點，中國各界更接連恫嚇，根據《自由亞洲電台》（RFA）報導，不論裴洛西是不是訪問台灣，中國網友相信官方都有一套說詞，就有人根據以往中國官方的各種宣傳手法，歸納出裴洛西訪台是否成行，中國都能「自圓其說」宣稱「勝利屬於中國」的4套劇本：

    1.如果裴洛西真的訪台了，那表明美國內部民生問題嚴重，美國政府需要對外挑起事端，轉移美國人民對經濟不滿的視線，勝利屬於中國；

    2.如果裴洛西不去，說明美國外強中乾，軍事、政治全面落後於中國，勝利屬於中國；

    3.如果裴洛西訪台了，中國採取了軍事行動，那說明中國領土一吋都不能少，又有底氣、又有實力，勝利屬於中國；

    4.如果裴洛西訪台了，中國沒有作出軍事回應，那證明中國政府沒有盲目衝動，沉著應戰，不讓美國政府乘機轉移美國國內矛盾。而中國仍以經濟建設為中心，為人民謀福祉，這又是勝利屬於中國。

    《自由亞洲電台》指出，有中國網友認為，這些「自圓其說」的技倆，對內是否起到作都不會有人深究，因為中國宣傳部門已經習慣自欺欺人，「不要以為中國民眾都不能公開自己意見，就是認同了官方的說法」。

    網友見狀紛紛嘲笑「阿Q精神，值得發揚!」、「再度發揚阿Q勝利 魯迅真的是先知」、「中或贏 一定贏 雙贏 贏兩次」、「嘴炮某國從沒有輸過，如果打嘴炮可以當打仗全銀河系都是某國國土」、「完美演繹口國邏輯」。

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