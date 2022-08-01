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    普廷前特使辭官罵侵烏 疑遭下毒手腳麻痺緊急送醫

    俄羅斯總統普廷前任國際特使邱貝斯（右）近日疑似中毒，目前在院治療。（美聯社）

    俄羅斯總統普廷前任國際特使邱貝斯（右）近日疑似中毒，目前在院治療。（美聯社）

    2022/08/01 14:38

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的國際特使邱貝斯（Anatoly Chubais）不滿侵烏行動，3月憤而離職也開始流亡他鄉，在外他持續抗議侵烏戰爭，外媒報導，他近日疑遭下毒而緊急送醫，目前已知手腳麻痺，警方已審問所有目擊者，還派出穿著化學防護服的專家進入事發現場調查。

    綜合外媒報導，普廷政敵納瓦爾尼（Alexei Navalny）2020年曾被在內褲裡下毒、前特工利特維年科（Alexander Litvinenko）2006年遭到毒殺、斯克里帕爾（Sergei Skripal）2018年被下了神經毒劑諾維喬克（Novichok）身亡，相關矛頭都指向普廷，但克林姆林宮從未承認。

    根據《太陽報》報導，邱貝斯現年67歲，目前在歐洲某家醫院，他被診斷出罹患罕見且危及生命的神經疾病「格林-巴利綜合徵」，已出現手腳麻痺症狀，正在加護病房治療中。

    邱貝斯妻子阿芙多佳（Avdotya Smirnova）表示，邱貝斯病情不穩，突然手腳就麻痺了。

    俄國斯前總統候選人克塞尼亞·索布恰克表示，「這個案件，診斷可能都會改變」，警方已經審問所有目擊者，還派出穿著化學防護服的專家進入事發現場調查。

    另外，報導提到，自普廷下令出軍烏克蘭後，俄4名天然氣公司的高級主管接連自殺，外界視為普廷正「血洗核心圈」，推動俄烏談判的俄寡頭阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）與兩名烏克蘭談判代表也曾傳出中毒現象。

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