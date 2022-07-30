中國政府要求在TikTok開「隱形帳號」 對西方偷偷大外宣

TikTok應用程式圖示。（美聯社檔案照）

2022/07/30 21:16

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國短影音社群平台「抖音」國際版TikTok讓中國員工讀取用戶資料，引發國外用戶資料安全的質疑聲浪。《彭博》29日報導，中國政府機關試圖在TikTok上開設「隱形帳號」，專門針對西方受眾進行大外宣。

根據彭博所見的TikTok內部訊息，一封公司同事在2020年4月給該公司負責英國、愛爾蘭、荷蘭和以色列政府關係部門負責人坎特（Elizabeth Kanter）的訊息說，「一個中國政府機構有意加入TikTok，但是不希望被以政府帳號公開示人，因為主要目的是為了宣傳展現中國最好一面的內容（某種政府宣傳）」。

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這封訊息顯示，TikTok母公司「字節跳動」的一些最高階政府關係團隊，包括坎特、在美國的企業事務全球負責人和法務長安德森（Erich Andersen），內部討論了此事，但是抵擋了中國政府的這項「敏感」要求。TikTok也利用此事，對其他敏感請求進行了內部討論。

一名TikTok發言人淡化此事為一名員工的朋友提出的非正式請求，「我們拒絕給予這項請求支援，因為我們相信設立這類帳號，會違反我們的社群規範。」

這名發言人說，該公司規定禁止「協同造假行為」，即帳號隱瞞其真正身份來影響或左右民意，也禁止政治廣告。不過，TikTok確實允許中國駐美大使館在內的一些中國政府機關，設立身份經驗証的帳戶，該公司也正計畫，在未來幾個月，將國營媒體帳戶政策擴大，納入其他政府機構。

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