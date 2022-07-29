英國會開TikTok帳號 多名議員批資料恐傳中國要求撤銷

英國國會宣佈在TikTok開設帳號，保守黨資深議員擔心資料被傳到中國。（圖取自英國國會推特）

2022/07/29 23:19

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國短影音社群媒體「抖音」國際版TikTok日前被揭露，會讓中國員工讀取美國用戶資料。不過，英國國會近日卻在TikTok上開設了帳號，為此，一批保守黨資深議員擔心資料被傳到中國，要求國會撤銷這個帳號。

美國政治新聞網站《政客（Politico）》歐洲版29日報導，根據27日向英國國會上議院、下議院議長發出的聯名信，要求國會撤銷帳號的議員包括外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）、前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）、保守黨普通國會議員委員會「1922委員會」副主席加尼（Nusrat Ghani）、議員勞頓（Tim Loughton）、上議院議員女爵甘迺迪（Baroness Kennedy）和艾爾頓勳爵（David Alton）等人，都是去年3月遭中國報復制裁的議員。

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連署議員批評國會在TikTok開設帳號之舉，令他們「驚訝和失望」，並指根據中國2017年通過的國家情報法，企業在被政府要求時需要交出資料。議員質疑TikTok高層2021年對國會所作保證，稱其用戶資料不會與中國抖音分享的可信度。

聯名信說，「習近平政府可能可讀取我們孩子手機上的個人資料，應是一大令人憂心的理由」，力促國會「在能獲得可信保證，不會有任何資料被傳到中國」之前，撤銷該帳號。

英國國會27日在推特發文，宣佈在TikTok成立國會官方帳號，推文說「我們在TikTok上線了」，力促大家追蹤，掌握「來自伊莉莎白塔的新聞和幕後內幕」，伊莉莎白塔意指國會大廈。

國會發言人證實收到這封聯名信，「在設立這個英國國會的TikTok帳號之前，我們採取所有必要步驟，確保我們沒有任何資料會有風險」，發言人以安全理由拒絕進一步說明這些措施。

國會商業、能源和產業策略委員會議員正在安排聽證會日期，要求TikTok高層出席說明該公司如何處理用戶資料的問題。

TikTok歐洲政府關係與政策副總裁貝特蘭（Theo Bertram）日前致函該委員會，表示該公司從未被要求將用戶資料交給中國政府，「若被要求，我們也不會提供」，至於中國抖音員工能否讀取用戶資料，他說是有「一些有限度和受管制員工資料讀取權限」，例如給在中國的工程師。

英國國會宣佈在TikTok開設帳號，並在推特上公告。（圖取自英國國會推特）

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