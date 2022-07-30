白目人妻炫富曬尪近37萬月薪證明 「實力坑夫」害停職

中國一名女網友的老公在中金擔任證券交易員，她曬出老公的高薪證明，害老公被停職。（翻攝微博）

2022/07/30 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕曬另外一半的收入真的好嗎？中國一名女網友的老公在中國國際金融公司（中金）擔任證券交易員，雖然公司有禁止透露薪資水準的規定，但這名白目人妻仍高調炫富，曬出老公的高薪證明。事件引發關注後，中金已將此女老公停職。

綜合中媒報導，28日晚間，中國APP小紅書上一則貼文引發中國輿論關注；網友「susu_lightyear」貼出自己老公達8萬2500元人民幣（合約36萬多元新台幣）的月薪收入證明炫富，貼文中寫道，「93年（指1993年）老公的收入水平（水準），所以算是婚後財產嗎」，發文IP位置則顯示在中國北京。

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這則貼文很快引起輿論關注，網友在她的過往貼文中扒出蛛絲馬跡，推測她的老公應該是在2019年開始在中金服務的證券交易員，也有網友查找中國證券業協會，從登記訊息中比對，認為她可能也是證券交易員，在華創證券服務。

有網友翻出過網貼文，發現此人應該是在本月15日才與老公領結婚證。有好心網友提醒，中金有禁止對外透露薪資水準的規定，但她回應「上市公司會在年報裡披露員工薪資狀況」，這位網友又好心解釋，年報裡揭露的平均薪資和個人薪資是不一樣的概念，不過白目女死都不願撤文，反稱「他的薪水不是還沒到達人均嘛」。

這種行徑馬上為老公招來無妄之災，該篇貼文的微博點閱量不到一天就衝破6300萬次；中金得知此消息，向新聞媒體回應，公司重視此事，已經將當事員工停職並展開調查。有小道消息傳內部人員已知當事員工被辭職，但此消息目前未獲任何證實。

這名交易員的收入在中國究竟是什麼水準？中國財經媒體指出，根據數據，中國2021年有17家上市券商人均年薪超過50萬元人民幣，其中，超過90萬元人民幣水準僅中金1家，以98.30萬元人民幣驚人幅度排名第一，但相較於2020年114.98萬元人民幣的數值，已經有了「一定程度的下滑」。

此女讓中國網友猛喊「實力坑夫」，有網友肯定男方工作實力，「如果不是靠關係的富二代，真別說啥，人家很強了，就是老婆坑人」、「清北（清華、北大）畢業都不一定能進中金」、「中金啊，頭部的頭部，而且才93年的，事業剛開始。這沒見過錢的女人，沒見過世面還喜歡炫耀，不得給老公炫下崗了」、「娶妻娶賢也不是沒道理」，也有網友感嘆，「以後相親的時候問問，有沒有用過小紅書」。

中國一名女網友的老公在中金擔任證券交易員，她曬出老公的高薪證明，害老公被停職。（翻攝微博）

中國小紅書一名女網友的老公在中金擔任證券交易員，她曬出老公的高薪證明，害老公被停職。（翻攝微博）

中國小紅書一名女網友的老公在中金擔任證券交易員，她曬出老公的高薪證明，害老公被停職。（翻攝微博）

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