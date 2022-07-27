談裴洛西訪台計畫 韓外長：維持台海穩定相當重要

南韓外交部長朴振。（路透檔案照）

2022/07/27 17:52

〔中央社〕美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳出可能在8月造訪台灣，引發中方不滿及美方憂心；韓國外交部長朴振今天被問及對此事看法，表示維持台灣海峽的和平穩定對韓國及印太地區都相當重要。

朴振今天下午應邀出席韓國外媒記者協會座談會，與台媒記者寒暄時提及裴洛西可能訪台計畫，被問及對此事看法，朴振表示，「維持台灣海峽的和平安定對我們（韓國）而言非常重要」，「對印太地區的安全繁榮，也是相當重要的因素」，指出台海重要性。

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外媒報導，82歲的裴洛西8月將率團訪台，引發中方強烈反彈，中國國防部甚至揚言「中國軍隊絕不會坐視不管」，暗示若裴洛西真的訪台，可能以武力干擾。

相較於眾議院朝野兩黨的大力支持，認為「不能讓中國決定誰能訪問台灣」；拜登政府則相當擔憂裴洛西出訪安全及中方回應，加上中共將舉行第20次全國代表大會，時機更為敏感。

台海關係緊張，美中關係也持續惡化，是否參與由美國發起的各種合作聯盟對韓國政府而言成為敏感議題。朴振今天就美國擬組成「晶片四方聯盟」（Chip 4）表示，「雖然輿論多將Chip 4視作一種同盟，但實際上是為促進半導體生產、開發相關討論的協議體」，淡化其政治意涵。

外界一般認為，美國政府主導組成Chip 4，是為圍堵中國發展半導體產業，邀請成員可能包括台灣、日本及韓國。對此，朴振重申，「就韓國的立場還沒做出任何決定」，並強調若韓國加入Chip 4，並非為了排除特定國家，而是基於國家利益的判斷。

他也提到，中國當地不只生產、也進口半導體，與韓國關係非常密切，韓國為維持供應鏈穩定也必須與中國持續溝通，並表示總統尹錫悅也要求外交部提前對中方說明，避免中方誤會韓方參與帶有排除特定國家的意圖。

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