否認搞上好友妻 馬斯克加碼自爆：我很久沒啪啪了！

馬斯克遭爆睡了好友布林的妻子。（法新社）

2022/07/25 20:19

〔即時新聞／綜合報導〕世界首富馬斯克（Elon Musk）遭爆與Google創辦人布林（Sergey Brin）的妻子妮可．沙納罕（Nicole Shanahan）有一腿，引發各界熱議，馬斯克第一時間跳出來否認傳聞，後續還自曝很久沒有性生活。

《華爾街日報》24日報導指出，有消息人士驚爆馬斯克與好友布林的妻子有染，去年12月在美國邁阿密市一個聚會期間與沙納罕發生不倫關係，為此布林今年初已訴請離婚，並與馬斯克斷交。報導還稱馬斯克曾跪求布林原諒。

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對此，馬斯克25日推文反駁，稱「這完全是胡說八道。謝爾蓋和我還是朋友，昨晚我們還一起參加了一場派對！近3年間，我只見過妮可2次，2次都是有許多人的場合，沒有什麼浪漫的事發生。」

之後馬斯克又再推文自曝：「我甚至已經很久沒有性生活了（唉）。」他接著說：「《華爾街日報》針對我和特斯拉寫了很多瞎扯淡的報導，數都數不清！坦白說，這對他們而言很尷尬。他們曾經報導稱FBI要逮捕我，結果我打電話給FBI詢問發生了什麼事，他們也說《華爾街日報》的報導完全是屁話。」

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!



I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic. — Elon Musk （@elonmusk） July 25, 2022

Haven’t even had sex in ages （sigh） — Elon Musk （@elonmusk） July 25, 2022

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