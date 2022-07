否認搞上好友妻 馬斯克加碼自爆：我很久沒啪啪了！

2022/07/25 20:19

〔即時新聞/綜合報導〕世界首富馬斯克(Elon Musk)遭爆與Google創辦人布林(Sergey Brin)的妻子妮可.沙納罕(Nicole Shanahan)有一腿,引發各界熱議,馬斯克第一時間跳出來否認傳聞,後續還自曝很久沒有性生活。

《華爾街日報》24日報導指出,有消息人士驚爆馬斯克與好友布林的妻子有染,去年12月在美國邁阿密市一個聚會期間與沙納罕發生不倫關係,為此布林今年初已訴請離婚,並與馬斯克斷交。報導還稱馬斯克曾跪求布林原諒。



對此,馬斯克25日推文反駁,稱「這完全是胡說八道。謝爾蓋和我還是朋友,昨晚我們還一起參加了一場派對!近3年間,我只見過妮可2次,2次都是有許多人的場合,沒有什麼浪漫的事發生。」

之後馬斯克又再推文自曝:「我甚至已經很久沒有性生活了(唉)。」他接著說:「《華爾街日報》針對我和特斯拉寫了很多瞎扯淡的報導,數都數不清!坦白說,這對他們而言很尷尬。他們曾經報導稱FBI要逮捕我,結果我打電話給FBI詢問發生了什麼事,他們也說《華爾街日報》的報導完全是屁話。」

