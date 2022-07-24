影片曝光！ 奇異「海筆」首次現蹤太平洋

科學家這次發現的Solumbellula海筆柄就有2公尺，遠比一般海筆要高。（翻攝自推特）

2022/07/24 19:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕據CNET報導，鸚鵡螺號勘探船（Exploration Vessel Nautilus）團隊的科學家，近日在夏威夷西部的約翰斯頓環礁（Johnston Atoll）附近深度約3000公尺的海底，現了一種觸角狀生物——Solumbellula海筆，這是第一次在太平洋發現這種傘狀海筆。

報導稱，Solumbellula海筆（學名：Solumbellula monocephalus）通常出現在大西洋和印度洋，在太平洋上出現尚屬首次。而且，科學家這次發現的Solumbellula海筆柄就有2公尺，遠比一般海筆要高。

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科學家表示，這是一個激動人心的發現，牠可能是這個海洋盆地的新物種。

海筆是一類美麗的無脊椎動物，與珊瑚類動物是近親，它的外形很像人們使用的羽毛筆，因此得名。海筆的下半部分固定在泥沙中，上半部分有許多水螅蟲共生。它依靠海水中浮游生物為食，有些海筆高達1.5公尺以上，但多數海筆只有40公分左右。

海筆不喜歡群居，牠通常獨居在在有強大海流的地方。和珊瑚不同，珊瑚可以長得很大，但海筆長到一定大小後就不再生長。當海筆受到攻擊時，牠會利用「光電池」發出很強的光，使敵人頭暈眼花，無法辨認方向，最後被強大的海流沖走。

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奇異「海筆」首次現蹤太平洋。（翻攝自推特）

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