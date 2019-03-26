庇祐小琉球海域 「海防聖帝」找海筆鎮海

2019-03-26 22:11

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣琉球鄉水仙宮的海防聖帝日前降旨，指示信徒要準備「海筆」安金身，信徒中有不少人具有潛水執照，成功完成神明交待的任務，因此一般人根本不知道長相的「海筆」終於面世，讓人大開眼界。

位於琉球鄉本福村的水仙宮主祀水官聖帝，副祀海防聖帝及溫府千歲，但副祀的海防聖帝卻坐鎮2大殿的正中央大位，十分特殊，相傳是當初水官聖帝扶鸞時指示：為感謝海防聖帝前來協助救世，故將中間大位讓予海防聖帝。

由於水仙宮就在小琉球白沙港邊的漁會後方，琉球區漁會總幹事蔡寶興說，最近聽聞水仙宮有神明指示，要信徒尋找「海筆」入新刻製的金身，宮方委託潛水員下水搜尋，在深達30公尺的沙地找來3隻「海筆」，帶回岸上後令不曾見過的人大開眼界。

海筆學名叫海鰓，從寒冷的極地海洋到熱帶海洋都有其足跡，全球約發現300多種，有人形容像插在海底的羽毛、細棒甚至腎臟等，造型多變的牠屬群體生活。

信徒表示，海防聖帝近期透過信徒擲筊表示要求要信徒找來「海筆」放入新刻的金身內，他認為是海防聖帝想要與海洋有更多的聯結，也能庇祐近來遊客越來越多的小琉球海域平靜，達到鎮海的福蔭。

1名近來已轉型觀光導潛的漁民表示，海筆非潛水的觀賞明星物種，亦非屬保育類動物，不像海龜或海蛞蝓等真的會動，但找「筆」有坐鎮意味，令人大開眼界。

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