章魚睡覺也會做夢 很短只像GIF圖

巴西北大河州聯邦大學腦部研究所在實驗室觀察章魚睡眠狀態，一隻正處於「活躍睡眠期」的章魚。（路透）

2021/03/26 20:27

〔編譯管淑平／綜合報導〕不要小看章魚這種生物，不只是因為牠們有8隻觸手、3個心臟、藍色的血液、會噴墨汁隱蔽防禦，還擅長偽裝，現在一份於25日發表的新研究指出，章魚的睡眠模式類似人類，甚至可能還會做夢。

章魚被視為可能是最聰明的無脊椎動物，巴西這項研究發現，提供了新的證據，顯示章魚擁有複雜且高等的神經系統，讓牠們有一套複雜的行為特性，同時也有助於更了解睡眠—這個重要生物功能—之演進。

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之前的研究已經得知，章魚睡覺時會改變身體顏色，巴西研究人員的這項新研究，在實驗室觀察生活在巴西沿海名為O. insularis的章魚，發現章魚睡覺時體色的改變，與「活躍睡眠」（active sleep）、「靜態睡眠」（quiet sleep」兩種睡眠狀態有關聯。

章魚在「靜態睡眠」階段閉眼、靜止不動、體色蒼白，在「活躍睡眠」階段出現變化膚色紋路，兩眼有活動，肢體收縮、肌肉抽搐。在觀察過程中，這樣的循環反覆出現，通常「靜態睡眠」階段維持約7分鐘，接下來的「活躍睡眠」維持不到1分鐘。

研究人員說，這樣的睡眠週期類似人類等哺乳動物和鳥類、爬蟲類睡眠的「快速動眼期」（REM）和「非快速動眼期」（non-REM），做夢就出現在快速動眼期，這時呼吸也變得不規律、心率提高，非快速動眼期較多深層睡眠，比較少做夢。

這份25日在「細胞」期刊旗下「iScience」發表的研究報告，報告第一作者梅德洛斯（Sylvia Medeiros）說，這項發現意味著，章魚或許睡覺時也會做夢或者類似經歷，不過由於章魚的活躍睡眠階段很短暫，如果牠們確實會做夢，也不會是像人類夢到複雜的象徵性情節，應該比較像是幾秒的短影片、甚至GIF圖。

研究人員說，脊椎動物和包括章魚在內的頭足綱動物，最近的共同祖先是生活在5億多年前，因此兩者不太可能在牠們發生演化分歧前就有了類似的睡眠模式，這表示這兩群體是各自演化出類似的睡眠模式，稱為「趨同演化」。

報告共同作者、北大河州聯邦大學腦部研究所所長里貝羅（Sidarta Ribeiro）說，在這方面的了解越多，就能對人類獨特的演化路徑有更多新認識。

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