觀眾嚇傻！奧地利73歲指揮家 演出途中倒地身亡

奧地利73歲著名指揮家索特茲，於德國慕尼黑巴伐利亞國立歌劇院演出時倒地不治。（法新社）

2022/07/24 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕奧地利73歲著名指揮家索特茲（Stefan Soltesz），22日晚間在德國慕尼黑巴伐利亞國立歌劇院演出，孰料當場從台上摔落倒地，雖緊急送醫仍於數個小時後宣告不治。

據《紐約時報》報導，索特茲當時正在指揮史特勞斯（Richard Strauss）的歌劇作品《沉默女子》，孰料在第一幕結束前突然倒地不起。到場聆聽演出的大學音樂系助理博爾茲（Sebastian Bolz）透露，索特茲在晚間8時前後摔倒時他並沒有看到，但的確聽到樂團和舞台上傳來求救聲。

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巴伐利亞國立歌劇院發言人伍爾格斯（Michael Wuerges）表示，劇院醫師和來自觀眾席的心臟科專家立刻為索特茲急救。而在指揮家倒地後不久，舞台上便落下了帷幕，經理韋根（Tillmann Wiegand）向觀眾告知發生了緊急事件，必須要中場休息30分鐘。

博爾茲指出，在休息30分鐘結束後觀眾回座，韋根再度出現在台上，宣布取消當晚全部演出。晚間11時前後，劇院於推特證實了索特茲的死訊。

據了解，在指揮台上死亡的情況很少見，但包括索特茲在內，巴伐利亞國立歌劇院從20世紀初以來已有4名指揮家中途倒地不治。1911年，奧地利56歲指揮家莫特爾（Felix Mottl）第100次指揮華格納歌劇《崔斯坦與伊索德》，孰料從台上摔落後送醫11天身亡。

1968年，德國60歲指揮家基爾伯斯（Joseph Keilberth）也在巴伐利亞國立歌劇院演出途中倒地喪命。1989年，義大利57歲指揮家潘塔尼（Giuseppe Patanè）在台上暈倒，數小時後不治。

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