俄羅斯：未來幾天將開啟自烏克蘭出口穀物

2022/07/23 02:54

〔中央社〕俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）今天指出，「未來幾天」將開啟自烏克蘭出口穀物，並承諾不會利用排雷的烏克蘭港口；烏克蘭則稱是因信任聯合國才簽署協定。

法新社報導，俄羅斯和烏克蘭各自與聯合國及土耳其簽署協定以恢復穀物出口後，蕭依古指出：「今天我們具備了這個流程所有的先決條件和解決方案，以便在未來幾天啟動。」

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他在電視轉播中表示：「我們談論的不僅是開始自烏克蘭港口出口農產品，當然，也有從俄羅斯港口輸出農產品和肥料。」

蕭依古說，俄羅斯正式承諾不會利用排雷的烏克蘭港口。

這項穀物出口協定可能舒緩全球糧食危機，目前有數以百萬計人口面臨飢餓之苦。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）本週稍早訪問伊朗首都德黑蘭（Tehran）時指出，西方國家也須移除對俄羅斯穀物出口限制。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天說，在伊斯坦堡（Istanbul）簽署穀物出口協定是對聯合國的信任，而非俄羅斯。

庫列巴在線上記者會指出：「烏克蘭不信任俄羅斯。我不認為有理由去信任俄羅斯。對聯合國的信任讓我們簽署這項協定。」1110723

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