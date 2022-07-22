裴洛西訪台遭北京威脅 美媒：五角大廈憂中國軍機刻意惹事

美媒報導，美國聯邦眾議院議長裴洛西預計8月訪問台灣的計畫遭到中國政府的威脅，引發五角大廈擔憂中國軍機刻意引發碰撞事件。（法新社）

2022/07/22 22:51

〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國政治新聞網站「Politico（政客）」今（22）日報導，當拜登總統週二提到，軍方認為聯邦眾議院議長裴洛西8月訪問台灣「不是個好主意」時，白宮和裴洛西就訪台行已公開發生衝突，主因是，五角大廈內部官員認為，在北京在南海擴大文攻武嚇之際，擔憂上（6）月美國軍機和中國軍機發生某類型「對陣」交鋒事件，有可能再度發生。

報導說，北京週四明確威脅，若裴洛西堅持訪台，中國將報復，採取「有力措施予以堅決應對和反制」。

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裴洛西週四在每週例行記者會上表示，基於安全考量，她從不談自己的出訪計畫。不過，裴洛西針對要如何嚇阻中國脅迫台灣的問題，回應說，展現對台灣的支持十分重要。

裴洛西說，她認為，拜登的意思是，美國軍方或許擔憂飛機會遭中國擊落之類的。

Politico日前就曾引述五角大廈消息人士透露，一架中國解放軍蘇愷-30戰鬥機於6月在南海空域，對一架美國特種部隊執飛的C-130運輸機做出「不安全」與「不專業」舉動。這意指中國軍機可能試圖用極近距離貼近飛行，來迫使美國軍機離開原有航道。美國國防部未公開證實此事。

近幾月來，中國艦艇和戰機也同樣騷擾澳洲和加拿大偵察機。美國參謀首長聯席會議主席密利已下令，全面檢視美中過去5年的軍事互動，以了解中國軍事活動變化及行為模式。

美國參謀首長聯席會議發言人巴特勒（Dave Butler）表示，軍方大致向決策者簡報了軍事評估，「我們談到對手可能採取的行動，討論了後勤和軍事計畫及整備」。

美國有線電視新聞網（CNN）之前的報導則指出，拜登政府官員擔心，在裴洛西訪問台灣之前，中國可能就尋求宣布台灣上空為禁航區，藉以破壞裴洛西訪台行，使區域緊張情勢進一步升溫；中國也可能派戰機進一步侵擾台灣的防空識別區，可能引發台灣和美國因應。

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