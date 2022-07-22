武漢肺炎》連3天創新高！日本新增近20萬例 擴大第4劑接種

日本疫情節節攀升，今天新增確診數再創歷史新高。（歐新社；本報合成）

2022/07/22 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情節節攀升，今天（22日）截至晚間已新增近20萬例確診，是連續第3天創歷史新高。日本政府宣布擴大第4劑疫苗接種對象，但同時為了維持經濟活動，也宣布將密切接觸者隔離天數由7天縮短至5天。

綜合日本放送協會（NHK）報導，截至日本時間晚間6時40分（台灣時間下午5時40分），日本今天已新增19萬5160例確診與52例死亡，新增確診數超越昨天18.6萬例、前天15.2萬例的歷史紀錄，連續第3天創歷史新高。在日本47個都道府縣中，有22個行政區今天新增確診數也都創歷史新高。

請繼續往下閱讀...

自疫情爆發至今，日本累計有1101萬1955例確診，其中3萬1815例死亡，整體死亡率約0.29%。

為應對急遽升溫的疫情，日本厚生勞動省今天宣布，第4劑疫苗接種對象從現有的60歲以上民眾與18歲以上有慢性病的民眾，再擴大至18歲以上所有醫務人員與長照機構工作人員。根據日本官方21日公布的資訊，日本有62.4%民眾已經接種3劑疫苗。

日本政府今天也宣布，即日起確診者密切接觸者的隔離時間，從7天縮短至5天；若密切接觸者在隔離第2天與第3天都快篩陰性的話，更可以在第3天就解除隔離。對於醫務人員等「必要工作人員」，則是需要每天快篩，在陰性、沒有症狀且已接種3劑疫苗的情況下，這些人員就可以繼續上班。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

日本疫情節節攀升，今天新增確診數再創歷史新高。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法