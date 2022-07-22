以色列泳池突現「天坑」 2男被漩渦捲入1死1傷

以色列一座私人泳池驚見「天坑」，當時在泳池裡的另一名男子也差點被捲入。（擷取自Twitter@yosefyisrael25）

2022/07/22 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕以色列1家公司21日在私人泳池舉辦派對時，泳池中央突然出現一個「天坑」，導致當時泳池裡的2名男子都被漩渦捲入坑洞裡，最終造成1人輕傷與1人死亡。

綜合外媒報導，1家私人公司21日下午在以色列中部小鎮Karmei Yosef的私人泳池裡舉辦泳池派對，期間泳池底部突然出現一個「天坑」，導致泳池裡所有的水、漂浮玩具以及部分人員都被漩渦吸進坑洞裡。

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目擊者表示，當時現場大約有50人參加派對，而泳池裡大約有6個人。天坑出現後，2名男子就這樣消失在大家眼前。其中1名男子幸運脫困，僅頭部與四肢有輕傷，送醫後並無大礙；另1名男子則是失蹤。

趕抵現場的救難人員表示，由於擔心坑洞會二度坍塌，救難行動變得相當複雜而困難。經過長達4個小時的搜救，救難人員在深達15公尺的坑洞裡找到另1名失蹤男子，但他已經不幸身亡。

相關影片：

Video: sinkhole opens at swimming pool in Karmei Yosef, Israel pic.twitter.com/2ylMlNISp2 — Yosef Yisrael （@yosefyisrael25） July 21, 2022

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