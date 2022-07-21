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    中國小紅書審查文件外洩 「辱包」敏感詞列表堪稱習近平外號庫

    小紅書成立於2013年6月，該網站聲稱截至2019年1月使用者達2億。（路透、翻攝《中國數字時代》，本報合成）

    小紅書成立於2013年6月，該網站聲稱截至2019年1月使用者達2億。（路透、翻攝《中國數字時代》，本報合成）

    2022/07/21 15:46

    〔即時新聞／綜合報導〕中國社群「小紅書」成為中國年輕人愛用社群平台，與其他平台一樣在言論審查監管之下。小紅書一份與內部審查相關文件在近期外洩，其中有絕大篇幅與中國領導人習近平相關，外洩文件刊載審查日志僅61篇，與「辱包」相關之敏感詞就高達564個，列表堪稱習近平外號辭庫。

    小紅書成立於2013年6月，該網站聲稱截至2019年1月使用者達2億；《中國數字時代》揭露，這份長達143頁的外洩文件詳述小紅書審查輿情的方式與細節，其中有章節定義出10類輿情事件，並對這些事件明定「監控處置流程與制度」，另針對「一號領導人」習近平制定「一號輿情回查專項」，這份專項佔去外洩文件中的絕大多數篇幅。

    上開之10類輿情事件為：
    1.易引起社會恐慌，影響社會穩定的內容（如敏感地點火災、針對特殊族群之暴力刑案）
    2.公共衛生或社會安全事件（如化學爆炸、恐攻）
    3.重大自然災害和疫情
    4.主管部門要求刪除之熱點且易引起網路輿情波動的事件
    5.重大群體性事件
    6.重大刑事和治安案件
    7.敏感社會事件和民意（如可能引發社會動盪，危及國安的社會事件；群眾對中共和政府機構針對性的批評建議）
    8.競品
    9.相關監管部門
    10.週期性重大活動（如「兩會」：中共全國人民代表大會、中國人民政治協商會議全國委員會）

    小紅書流程中特別要求，北京、上海地區審核發現突發事件，須在第一時間上報政府關係團隊，針對小紅書內部輿情，若為高危事件，則需5分鐘上報響應，針對中共網信辦指令則是「實時」響應。該平台流程亦要求從輿情案例中提取敏感辭彙，分別添加至「高亮列表」和「高危列表」，以供審查員能更效率的從2億個活躍使用者發表內容中進行言論審查。

    至於「一號輿情回查專項」章節中共有61篇日志，日期介於2020年2月21日至同年5月6日間，小紅書審查部門一共從這61篇日志中發現了271條與習近平相關的輿情，從其中提取、添加564個敏感詞至列表。

    與習近平相關之敏感詞彙眾多，包括細頸瓶、XDD、糞坑先生、屎進瓶、屎禁評、吸精瓶、維尼寫史、人民領袖、大撒幣、習和諧人均接近八千萬、親自指揮疫情、人盡皆知的體育迷、清華畢業、不強自息、滿臉噴糞、通商寬衣、10號跳跳虎被維尼拉清單、錯誤執行者、大海掀翻小池塘、頤使氣指、巋然不動、游泳一千米、祈翠、納翠黨、總書記來我家、二百五大帝、2020全面小康、平&強、Adolf Xitler、小學博士、扛麥郎、習包皮、總加速師、天安門合法繼承人、慶豐廢物、法習斯、夶、孢、習正日、野獸主席、親自脫貧。整份列表洋洋灑灑，堪稱習近平外號辭庫（點此看全文）

    不只控制牆內輿論，小紅書也時時關注牆外「辱包」話題，在《輿情預警渠道》章節中，小紅書審查部門列舉了境內外媒體連結，做為「主動監測輿情」的消息來源。

    小紅書成立於2013年6月，該網站聲稱截至2019年1月使用者達2億。（路透）

    小紅書成立於2013年6月，該網站聲稱截至2019年1月使用者達2億。（路透）

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