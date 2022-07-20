懸缺多月 義媒報導教廷駐台港代辦人選定案

教宗方濟各日前公開表態盼在今年10月與中國續簽梵中主教任命臨時性協議，熟悉梵中台事務專家認為，教廷在此之前敲定駐台港代辦人事，傳遞關鍵意義。（路透）

2022/07/20 09:56

〔中央社〕義大利天主教主教會議旗下媒體「未來報」（Avvenire）昨天獨家揭露，教廷已決定指派馬佐提為新任駐台代辦，以及桑傑士擔任教廷駐香港代辦。教廷今年1月底、2月初陸續宣布調離駐香港、台灣代辦，但繼任人選懸缺多月。

教宗日前公開表態盼在今年10月與中國續簽梵中主教任命臨時性協議，熟悉梵中台事務專家認為，教廷在此之前敲定駐台港代辦人事，傳遞關鍵意義，象徵梵中協議是單純處理教務問題，不影響台梵關係。

請繼續往下閱讀...

未來報指出，教廷新任駐台代辦馬佐提（Stefano Mazzotti）的外交資歷豐富，曾派駐菲律賓、葡萄牙、法國、埃及。

報導指出，教廷雖與中華民國維持邦交，但自1972起在台灣僅派駐「代辦」層級，而無正式「大使」，讓外界認為教廷遲早會將使館從台北遷到北京，教廷駐香港的外交代表團更僅稱「駐香港中國學習團」（Hong Kong Study Mission to China）。

未來報指出，教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）約在十天前已正式簽署這份派任命令。這批7月的外交人事派令中，還包括指派新任教廷駐緬甸代辦佛蘭特（Andrea Ferrante）。

熟悉梵中台事務的專家表示，教廷有意將使館遷到北京的「遷館論」傳聞已久，但台灣與教廷近日甫盛大慶祝80年邦誼，凸顯教廷與中華民國的關係，比中華人民共和國建立政權的73年時間還長。

學者指出，教廷在慶祝台梵80年邦誼的書畫展、研討會等系列活動中，不僅派出許多重量級官員、神職人員代表與會，還在梵蒂岡官網報導此一消息，更顯示對台灣人民、教會與雙方邦誼的重視。

不過學者認為，教廷新任駐香港代辦桑傑士（Jose Luis Diaz Mariblanca Sanchez）的工作將是一大挑戰。香港通過國安法後，中共官方愛國教會已公然插足香港教會，例如在年初舉辦線上會議，要求香港神職人員學習中國國家主席習近平思想，香港主教周守仁近日並撰文形容香港以及「我們的教會愈來愈似在夾縫中長出來的生命」。

學者認為，教廷駐港代辦是否能順利執行教宗任務，不受中國以「宗教中國化」為名干涉教務、宗教自由，也將成為各界檢視「梵中主教任命臨時性協議」成果的焦點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法