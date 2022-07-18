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    帶著「和解」訊息訪日 南韓外長力圖化解恩怨

    南韓外交部長朴振18日起訪問日本。（路透檔案照）

    南韓外交部長朴振18日起訪問日本。（路透檔案照）

    2022/07/18 16:10

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透》報導，南韓外交部長朴振18日啟程前往日本東京，準備向日方傳達總統尹錫悅的「和解」訊息，希望化解兩國的歷史和貿易糾紛，修復兩國的緊張關係。

    據報導，日韓兩國因為日本1910至1945年佔領朝鮮半島期間的徵用工問題，以及近年貿易糾紛等諸多爭議，一直處在緊繃狀態，但岸田文雄政府和尹錫悅政府都表達改善關係的意圖。與兩國都有同盟關係的美國，也一直呼籲東京和首爾和談，從而共同面對北韓的核武威脅和中國影響力擴張等區域難題。

    朴振表示，此行將向日方傳達，尹錫悅總統有改善兩國關係的「強烈意願」；韓方官員也希望，這次的高層級訪問可透過對談確保爭議問題有所突破，儘管他們也憂心前日相安倍晉三驟逝，可能促使日方改變政策優先順序。朴振預計18日與日本外務大臣林芳正晤談。

    日本官員同樣表示改善關係很重要，但他們也希望首爾方面針對日企因被指控未補償二戰徵用工、而遭南韓法院判決沒收資產一事，提出解決方案。南韓最高法院預計8月或9月對是否清算日企資產做出最終裁決，而日方已警告，若韓方執意如此，將面臨嚴重後果。

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