頓巴斯之戰陷僵局 學者推斷俄軍戰力難恢復、烏軍逐漸強大

分析人士認為，俄軍缺乏人力「征服」頓巴斯，西方軍援不斷強化烏克蘭，讓頓巴斯之戰陷入僵局。（路透）

2022/05/18 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍隊持續在烏東地區與入侵國土的俄羅斯軍隊作戰，但隨著俄軍遭受重創，目前軍力也無法在烏東地區取得重大進展，使得「頓巴斯」之戰陷入僵局。多位分析人士認為，當前局勢已對俄軍不利，對於俄軍「征服」頓巴斯地區的願景抱持質疑態度。

根據《路透》報導，目前俄軍在試圖征服烏東頓巴斯地區的行動中，缺乏人力發動重大攻勢，波蘭國防顧問公司「Rochan Consulting」的軍事專家穆席卡（Konrad Muzyka）認為，俄軍部隊目前只有積極動員或失敗兩種可能性，沒有任何其他選項。

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英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）研究員梅爾文（Neil Melvin）則表示，時間並不站在俄羅斯這邊，俄軍裝備已經快耗盡，像是先進飛彈等裝備，而且烏克蘭軍隊每天都變得更強。

美國海軍分析中心（Center for Naval Analyses）俄羅斯研究計畫主任考夫曼（Michael Kofman）指出，他對俄軍征服頓巴斯全境的作戰目標抱持質疑態度，俄軍目前面臨戰略失敗，軍事力量大幅削弱，士氣也因此大幅降低，軍官不願繼續發動攻勢，俄軍政治領導階層只是在不斷拖時間。

針對目前俄軍動向，穆席卡指出，隨著俄軍逐漸哈爾科夫（Kharkiv）一帶撤離後，哈爾科夫以北的烏俄邊境地區將獲得安全保障，俄軍將部隊重新轉移至頓巴斯地區，因此使得頓巴斯地區俄軍部隊密度提高，烏軍可能無法在頓巴斯地區重現在哈爾科夫一帶的快速反攻行動。考夫曼認為，頓巴斯之戰會是一場艱苦且漫長的戰鬥，俄軍在進攻方面做得不好，但其實他們也不會輕易潰敗。

隨著西方軍援不斷湧入，長程火砲也是烏軍近期不斷接收的裝備，且西方國家的火砲射程優於俄軍，烏克蘭可能會在「火砲對決」上逐漸取得優勢。穆席卡表示，頓巴斯之戰是場「火砲戰爭」，雖然俄羅斯在火砲數量上仍有優勢，但在戰力方面並不一定同樣佔有優勢，這也代表烏克蘭軍隊能夠在沒有俄軍砲火威脅的狀況下展開行動。

考夫曼指出，俄羅斯總統普廷打算派出更多部隊，但集結軍力也必須花費幾個月的時間，但其實普廷只是讓俄軍內部狀況更糟而已，「目前看起來像是俄羅斯的最後一搏」。

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