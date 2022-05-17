抗俄神器！烏軍動用波蘭「閃電」飛彈和「戰友」無人機

波蘭研發的「戰友」（Warmate）自殺攻擊式無人機。（圖擷取WB GROUP官網）

2022/05/17 15:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕波蘭大手筆軍援重型武器給烏克蘭，光戰車就至少240輛。烏克蘭國防部長雷茲尼科夫（Oleksii Reznikov）16日又證實，烏軍已經在戰場上使用波蘭提供的「閃電」（Piorun）便攜式防空飛彈和「戰友」（Warmate）自殺攻擊式無人機！

雷茲尼科夫與波蘭總理辦公室負責人德沃爾奇克（Michal Dworczyk）會面後，公布這項消息，他並在推特發文，感謝所有波蘭人提供重要、有力的支持。

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波蘭官員上月底宣布，該國至少已送出240輛蘇製T-72戰車給烏克蘭，足以組建2個新的戰車旅。T-72戰車是在上月跟著2S1「康乃馨」（Carnation）自走榴彈砲、冰雹（Grad）多管火箭發射器和其他取自波蘭庫存的蘇製武器捐給烏克蘭，也讓波蘭成為烏克蘭在歐盟內的主要武器捐助者。

一位波蘭高層官員表示，「烏克蘭從波蘭得到的，要比它要求的多」。

英國《每日郵報》指出，「閃電」（Piorun）便攜式防空飛彈其實在2月底開戰不久就，已經運抵烏克蘭，它的重量很輕，只有16.5公斤，射程卻能擊中4公里外的目標，可以協助士兵摧毀低空飛行的飛機、直升機和無人機。

這個使用紅外線導引系統的飛彈，只需單兵操作，就能發揮強大力量，飛彈最快的速度高達每秒660公尺，是戰場上非常好的作戰神器。

至於由波蘭WB GROUP集團研發的「戰友」自殺攻擊式無人機，跟美國援烏的「彈簧刀」（Switchblade）無人機一樣，都是所謂「遊蕩彈藥」（Loitering Munition），可以在目標上方盤旋，等待理想時機，再對敵軍目標進行精準攻擊。

「戰友」規格為飛行滯空時間90分鐘、飛行導控距離15公里、最大起飛重量5.2公斤，作戰高度為100至500公尺，因重量輕可由單兵攜帶，是以壓力彈射自動起飛，彈射架可在10分鐘內完成架設無需跑道。

在彈頭部分，該無人機系統擔任攻擊時，可加裝雷射導引裝置，其彈頭設計重量超過1公斤，分別有高爆破片彈與高爆破甲彈兩種來選用。

「閃電」（Piorun）便攜式防空飛彈。（圖擷取自波蘭國防部官網）

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