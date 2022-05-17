印度重男輕女！政府調查：80％受訪者想要兒子

印度政府民調顯示，約8成民眾仍希望有兒子，示意圖。（歐新社）

2022/05/17 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕印度政府最新的全國家庭健康調查顯示，印度性別比例略有改善，但仍有高達80%受訪者表示，他們仍希望至少有一個兒子。

根據BBC報導，印度近百年來的人口普查都顯示，男性多於女性，2011年普查顯示每1000名男性中有940女性，兒童性別比（從出生到6歲兒童）則每1000名男孩有918名女孩，因此印度曾被批評為「一個失蹤女性國家」。

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在2019年至2021年全國健康調查首度性別比女多於男，期望生兒子多過女兒比例也從2015年至2016年17.68%跌落至15.37%，另外，想生女孩多過男孩的比例也從2015年至2016的4.96%成長至5.17%。

調查同時也顯示，高達80%受訪者表示，他們仍期望有兒子。

印度社會運動人士不滿，印度傳統觀念導致性別比偏向男性，這是印度長期以來的恥辱。BBC解說，印度重男輕女傳統觀念認為，男孩可以繼承姓氏並照顧父母晚年，女孩則會離家還要花錢買嫁妝。

32歲育有3女的德維（Devi）說，她想要1個完整家庭包含2個男孩與1個女孩，但上帝有不同計劃，她所有孩子都變成女孩，她已經接受自己命運，並決定不再有孩子。

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