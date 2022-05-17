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    士氣低落 俄軍透露：長官寧可開槍射自己也要逃離戰場

    俄羅斯在烏克蘭的戰事膠著，士氣低落。示意圖。（歐新社檔案照）

    俄羅斯在烏克蘭的戰事膠著，士氣低落。示意圖。（歐新社檔案照）

    2022/05/17 06:00

    〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯在烏克蘭的戰事陷入膠著，據稱俄軍官兵士氣低落。烏克蘭官員公布的情報顯示，一名在烏克蘭的俄羅斯士兵在電話中告訴他的母親，他的上級為了脫離戰場回家，居然開槍打傷自己的腳！

    美國新聞網站「財經內幕」（Business Insider）16日報導，烏克蘭國防部主要情報局（Main Intelligence Directorate）14日透過「臉書」公布截獲的電話錄音，顯示該名自稱20歲的士兵向母親抱怨說，戰爭不會很快結束，他不想待在那裡。

    該名士兵說，「我對這個烏克蘭一點也不感興趣」，其他許多俄國軍人也不想待在那裡。他的母親問他，部隊裡面是不是有鼓勵其他士兵不要放棄的「愛國者」，他回答說，「媽，我的排長很早就為了要離開這裡，開槍打傷自己的腳！他還在車臣當過兵呢。」

    他的母親接著問道，如果西方決定向俄羅斯推進，該怎麼辦？「誰來保衛俄羅斯？他們會殺光我們所有人，會有第四次世界大戰，俄羅斯會一敗塗地！」該名士兵則回應，「也許（俄羅斯總統）普廷會三思而後行」，還說「我們既沒有彈藥，也沒有人，莫斯科也沒有指令！」

    該名士兵還說，這場衝突是因為普廷入侵烏克蘭，「沒有人向我們進攻！」他的母親則為普廷辯護，說他不是入侵烏克蘭，而是向俄國支持的頓內茨克和盧甘斯克「人民共和國」伸出援手。該名士兵說，「我不知道...我們甚至沒有靠近那裡。」

    自從2月24日入侵烏克蘭以來，俄軍已蒙受重大損失，並在試圖推進失敗後，被從烏國首都基輔和第二大城哈爾科夫周邊地區擊退。許多報導指稱，俄軍不想在烏克蘭作戰。烏國總統澤倫斯基在開戰之初便表示，俄軍「疲憊」、「士氣低落」。上週，一名俄軍士兵告訴英國衛報，他想退出軍隊，因為在烏克蘭作戰毫無意義。

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