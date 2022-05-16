震撼！北大學生集體抗議封鎖 深夜聚集拆「柏林牆」

北大學生深夜集體抗議宿舍區遭到校方封鎖截圖（左），部分遭學生拆除的金屬板牆（右）。（摘自網路）

2022/05/16 14:07

〔編譯楊芙宜／台北報導〕法國國際廣播電台（RFI）、希望之聲電台報導，中國在習近平主政下為實現防疫清零政策，加強管控封鎖措施之際，北京大學15日晚上爆發一場學生集體抗議。中國網路社群貼出訊息和影片顯示，北京大學學生15日晚上聚集校園，抗議校方建立「柏林牆」，把學生宿舍區與「社會面」隔開，要求「同住同權」，金屬牆最後已被推翻。

根據報導，北大校方15日晚上在沒有徵求意見和發出公告情況下，趁天黑緊急施工，把北大幾千名學生居住的萬柳宿舍區與教職員工區「一隔為二」，圍了起來。根據網路傳出訊息指出，這裡是學生和一般民眾對半而居，學生宿舍區這邊被封鎖後，學生不能從公寓進入「社會面」，不能點外賣，進校也受限制，而那邊的教職員工可以自由進出，引發學生憤怒。

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網路影片顯示，15日晚上10點半左右，北大校園聚集相當多學生，北大黨委副書記兼副校長陳寶劍雖出面安撫學生，在現場拿著喇叭要求學生「防疫為重」回去宿舍、稱建牆是要「保護北大」，「如果大家信任我，你們登好記，咱們一一談話」。但這引來學生生噓聲以對，稱「不信任」。

就在校方談話之際，北大學生已經拆起金屬牆，後來有學生動手拆隔板，在場同學歡呼起來。15日晚上11點左右，北大各院系學工老師在清查當時沒有在宿舍的學生，在現場聚集抗議的學生才逐漸散去。

北大學生隨後匿名發出的貼文，「今晚見證了死灰復燃的北大學生鬥爭傳統，北大萬柳住宿生因為不滿學校差別化的封閉政策開展了大規模的聚眾示威反抗。」

還有人寫，「幸運的是，過了一百年了，我們校園裡的學生還是這麼生猛、充滿活力。看來所謂國民性絕非是與生俱來的，只是挨催眠挨久了，一點一點便愚鈍了。」

有網友在訊息被轉傳到推特之後貼文表示：「北京大學的精神不死！中國青年的精神不死！」、「勇敢的學生和最後的自由主義」、「我一向悲觀的是現在的北大跟五四精神沒啥關係，現在看來還是有一些傳承在裡面的」。

這起學生抗議事件發生後，微博有關北大的話題和影片已被屏蔽。

有北大學生擔心事後被「秋後算帳」追究。16日凌晨1點左右，有北大學生說政管輔導員在鼓勵學生根據現場照片相互檢舉揭發，有學生被指認了。

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