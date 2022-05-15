為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    索馬利亞總統大選投票日 首都傳迫擊砲爆炸巨響

    索馬利亞1名國會議員15日在總統大選中將選票投入票匭。（歐新社）

    索馬利亞1名國會議員15日在總統大選中將選票投入票匭。（歐新社）

    2022/05/15 23:46

    〔編譯張沛元／綜合報導〕延宕1年多且數度推遲的索馬利亞總統大選15日投票，但首都兼最大城摩加迪休的機場附近卻傳出迫擊砲爆炸聲。

    1名摩加迪休居民指出，他聽到迫擊砲落入機場方向所發出的3聲巨響，很驚訝會在該市實施完全宵禁之際聽到迫擊砲聲，「是誰發射的？」人在摩加迪休的1名路透記者也聽到爆炸聲。

    目前還不清楚爆炸與總統大選是否有關，以及是否是經常在當地作亂的伊斯蘭激進組織「青年黨」（Al-Shabaab）所為。青年黨日前曾在摩加迪休機場附近的1處檢查哨發動自殺攻擊，至少造成4人死亡。

    延宕多時的索國總統大選曾因故多次改期，且有多達39名候選人，除爭取連任的現任總統法馬喬（Farmajo，全名Mohamed Abdullahi Mohamed），還有2名前總統阿邁德（Sharif Sheikh Ahmed）與穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）、前總理海爾（Hassan Ali Khaire），以及唯一女性參選人、前副總理與前外長艾丹姆（Fawzia Yusuf H. Adam）。

    至於選舉方式則為間接與多輪投票，即各地方議會與氏族代表先選出國會議員，再由國會議員票選總統，投票將進行多回合以逐步淘汰候選人，直到有人至少拿到184票當選為止，整個過程估計將持續到15日深夜。

    索馬利亞現任總統法馬喬（中）與國會議員15日出席延宕多實的總統選舉投票。（歐新社）

    索馬利亞現任總統法馬喬（中）與國會議員15日出席延宕多實的總統選舉投票。（歐新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    索馬利亞15日總統大選 宵禁33小時防青年黨恐攻
    2022/05/14 18:53

    索馬利亞15日總統大選 宵禁33小時防青年黨恐攻
    索馬利亞首都遭恐攻 海景餐廳炸彈攻擊6死7傷
    2022/04/23 21:37

    索馬利亞首都遭恐攻 海景餐廳炸彈攻擊6死7傷

    十四期絕美綠海無價 成豪客置產首選
    索馬利亞首都再傳「自殺襲擊」4死10傷 「青年黨」宣稱犯案
    2022/01/19 12:12

    索馬利亞首都再傳「自殺襲擊」4死10傷 「青年黨」宣稱犯案
    索馬利亞首都驚傳炸彈攻擊 至少8人死亡
    2022/01/12 21:36

    索馬利亞首都驚傳炸彈攻擊 至少8人死亡

    降肉！九天玄女下凡唯一指定美味
    索馬利亞首都大爆炸 至少8人罹難6車遭波及
    2022/01/12 18:44

    索馬利亞首都大爆炸 至少8人罹難6車遭波及
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播