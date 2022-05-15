索馬利亞總統大選投票日 首都傳迫擊砲爆炸巨響

索馬利亞1名國會議員15日在總統大選中將選票投入票匭。（歐新社）

2022/05/15 23:46

〔編譯張沛元／綜合報導〕延宕1年多且數度推遲的索馬利亞總統大選15日投票，但首都兼最大城摩加迪休的機場附近卻傳出迫擊砲爆炸聲。

1名摩加迪休居民指出，他聽到迫擊砲落入機場方向所發出的3聲巨響，很驚訝會在該市實施完全宵禁之際聽到迫擊砲聲，「是誰發射的？」人在摩加迪休的1名路透記者也聽到爆炸聲。

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目前還不清楚爆炸與總統大選是否有關，以及是否是經常在當地作亂的伊斯蘭激進組織「青年黨」（Al-Shabaab）所為。青年黨日前曾在摩加迪休機場附近的1處檢查哨發動自殺攻擊，至少造成4人死亡。

延宕多時的索國總統大選曾因故多次改期，且有多達39名候選人，除爭取連任的現任總統法馬喬（Farmajo，全名Mohamed Abdullahi Mohamed），還有2名前總統阿邁德（Sharif Sheikh Ahmed）與穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）、前總理海爾（Hassan Ali Khaire），以及唯一女性參選人、前副總理與前外長艾丹姆（Fawzia Yusuf H. Adam）。

至於選舉方式則為間接與多輪投票，即各地方議會與氏族代表先選出國會議員，再由國會議員票選總統，投票將進行多回合以逐步淘汰候選人，直到有人至少拿到184票當選為止，整個過程估計將持續到15日深夜。

索馬利亞現任總統法馬喬（中）與國會議員15日出席延宕多實的總統選舉投票。（歐新社）

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