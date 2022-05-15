經濟數據觸目驚心 胡錫進：中國怎可能讓北京上海反覆封控

中國環球時報前總編輯胡錫進今晚說，中國4月經濟數據讓人看著觸目驚心，這些社會成員看了很不舒服的經濟數據，中國中央政府「一定更看到了」，還說「只要抗疫而不記經濟和其餘」，絕不會是中國的風格。（彭博資料照）

2022/05/15 23:26

〔中央社〕前環球時報總編輯胡錫進今（15日）晚說，中國4月經濟數據讓人看著觸目驚心，他相信中國正在探尋針對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron變種病毒株「動態清零」的「遞進版」，怎麼可能讓北京、上海這樣的中心城市「反反覆覆搞封控」？

胡錫進還說，這些社會成員看了很不舒服的經濟數據，中國中央政府「一定更看到了」，而「只要抗疫而不記經濟和其餘」，絕不會是中國的風格。

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中國動輒封城的防疫措施已衝擊經濟發展，並產生民怨。胡錫進今晚透過微博發表文章說，這兩天圍繞中國4月的經濟情況出了不少數據，「個別有腰斬的，很多人看著備感觸目驚心。直接受損的企業和個人就不用說了，我們社會的其他成員看了，也會很不舒服」。

他表示，對這些數據，「中央政府一定更看到了」。當前困難情況下，國家一定會「統籌全社會的各種利益，眼下和長遠利益，分輕重緩急地進行施策」。只要經濟而不顧人民生命健康，在中國行不通；只要抗疫而不記經濟和其餘，也絕不會是中國的風格。

胡錫進說，他相信、也希望大家相信「中國正在探尋動態清零針對奧密克戎（Omicron）的遞進版」。在控制疫情和維護經濟發展這兩方面，國家就是「魚和熊掌都要」。他說，由於Omicron得兇猛，之前不熟悉它，當前對控制這波疫情給予了更多側重。

他認為，基於這種緊迫性，中國國家會透過總結這輪抗疫的經驗教訓，制定下一步長遠之策，「那一定是一個平衡的策略。中國怎麼可能讓北京、上海這樣的中心城市隔三差五、反反覆覆搞封控」？

胡錫進說，諸如經濟不要了，稅收斷崖下跌就印票子（鈔票），企業愛倒閉不倒閉，老百姓沒收入就喝西北風等，國家「怎麼可能會允許那樣的情況發生」？可以這麼說，國家政策就是大家「焦慮、期盼，或者說所思所想的總和」。

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