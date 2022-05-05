造反？ 中國動態清零民怨炸鍋 胡錫進再批︰堅持封城後果嚴重

胡錫進罕見對中共政策有「指教」。（圖翻攝自微博）

2022/05/05 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒至「天子腳下」北京，看著上海粗暴封城造成的亂象，北京早已是人心惶惶。過去總是為中共喉舌的《環球時報》前總編輯胡錫進也罕見批評政府的動態清零政策，宣稱清零固然重要，但「只有成本可控的清零才更有意義」。

上海封城已逾一個月，粗暴防疫引發民怨，該國經濟也大受衝擊，上海亂象中國人都看在眼裡，近日疫情燒到北京，不少市民也都擔心在上海發生的事降臨在自己身上。對此，胡錫進日前在微博替老百姓說情，直言封城大家有怨氣實屬正常，領導層不應管控輿情，還強調「如果有人認為抗疫無需計算成本，經濟可以任意犧牲，這是錯誤的，將休克式封控管理當神器使用，還上癮，經濟和老百姓都會受不了。」

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今天（5日）他又發文表示，他自己有退休金，清零對他而言當然最好「來一波疫情就別管花多大成本清零一次，我在家貓一陣，然後去安全的『社會面』嗨皮（Happy）一陣，有啥不好的？」然而社會上還有很多為下一餐煩惱的人，政策不能圍著他這種相對不愁吃穿的人轉，「抗疫的目標其實是兩個：保生命安全，保經濟少受損失。一旦抗疫付出的經濟成本比疫情傳播對經濟造成的打擊還要大，情況就會變得很糟糕。」

胡錫進接著說：「我強烈希望北京市能夠在控制抗疫成本方面形成一個突破。清零很重要，但只有成本可控的清零才更有意義，才能鼓舞全國，起到示範作用。我想說，如果北京用這一套收拾不了奧密克戎，它還是進一步傳播開了，那麼我覺得北京人得接受那一嚴酷現實，國家也要接受。」

他直言，中國不能用不斷封城、切斷中國地區之間的人員聯系來維繫病毒的低傳播，「那樣所導致的後果將比我們在世界其他國家看到的疫情失控後果更加嚴重。經濟困頓會帶來一系列國內問題，也會惡化中國的國際處境。」

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