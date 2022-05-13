北韓35萬人發燒！ 金正恩氣炸：國家防疫體系出現漏洞

北韓領導人金正恩12日視察國家緊急防疫司令部，檢查國家防疫工作及病毒傳播情況。（美聯社）

2022/05/13 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕北韓爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，10日通報新增1.8萬例確診、死亡病例6例。北韓領導人金正恩嚴厲批評國家防疫體系出現漏洞，並表示主要任務是封鎖地區，阻斷病毒傳播。

《韓聯社》引述北韓官媒《朝中社》報導，金正恩12日視察國家緊急防疫司令部，檢查國家防疫工作及病毒傳播情況。北韓10日新增1.8萬多例發熱病例，並有6例死亡，死亡病例中包含1例證實為感染變種病毒Omicron亞型株BA.2的確診病例。

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司令部簡報指出，一種原因不明的疾病從4月底開始在北韓境內快速傳播，累計已有大約35萬人出現發燒症狀，其中16萬2200人已經康復，目前約有18萬7800人在隔離治療中。

金正恩表示，疾病以首都圈為中心擴散說明防疫體系出現漏洞，全國所有的道、市、郡應封鎖所轄區域，並在確保民眾便利的同時，做好各事業單位、生產單位及社區的隔離措施。

金正恩還下令，目前首要任務是主動封鎖地區、隔離發熱患者並負責任地治療，以阻斷病毒傳播，並要求司令部能夠儘快找到感染源，並完全消滅惡性傳染病的傳播根源。

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