英美防長會晤！奧斯汀：俄入侵邁向「同樣危險」的新階段
〔即時新聞／綜合報導〕英國防部於官方社群宣布，國防大臣華勒斯（Ben Wallace）稍早與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在五角大廈（Pentagon）舉行雙邊會談，彼此針對如何協助烏克蘭抵禦俄羅斯進犯，及北約（NATO）與美英澳三方安全聯盟（AUKUS）的下一步方向，交換意見。
據《英國國防部》的推特貼文，英國國防大臣華勒斯稍早於美國五角大廈，與防長奧斯汀會面，雙方針對如何進一步協助烏克蘭抵禦俄國進犯，及北約與AUKUS下一步欲執行的措施，進行討論。
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另據《半島電視台》報導，美國國防部也透過聲明指出，俄國的入侵進入了不一樣的階段，但同樣很危險；不過，西方盟國將團結一致，決意要提供給烏克蘭，其現在與未來能夠自衛的援助。
奧斯汀同時感謝英國，向烏克蘭提供援助，他認為，英國在提供烏國安全援助的層面上，是盟友夥伴國中的領銜國家。
Defence Secretary @BWallaceMP and @SecDef Lloyd Austin held bilateral talks today at the Pentagon ????????????????— Ministry of Defence ???????? （@DefenceHQ） May 11, 2022
They discussed the next steps to help ???????? Ukraine defend itself against Russian military aggression, as well as AUKUS and NATO@DeptofDefense pic.twitter.com/CvrMt169jl