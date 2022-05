英美防長會晤！奧斯汀：俄入侵邁向「同樣危險」的新階段

2022/05/12 09:31

〔即時新聞/綜合報導〕英國防部於官方社群宣布,國防大臣華勒斯(Ben Wallace)稍早與美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)在五角大廈(Pentagon)舉行雙邊會談,彼此針對如何協助烏克蘭抵禦俄羅斯進犯,及北約(NATO)與美英澳三方安全聯盟(AUKUS)的下一步方向,交換意見。

據《英國國防部》的推特貼文,英國國防大臣華勒斯稍早於美國五角大廈,與防長奧斯汀會面,雙方針對如何進一步協助烏克蘭抵禦俄國進犯,及北約與AUKUS下一步欲執行的措施,進行討論。

另據《半島電視台》報導,美國國防部也透過聲明指出,俄國的入侵進入了不一樣的階段,但同樣很危險;不過,西方盟國將團結一致,決意要提供給烏克蘭,其現在與未來能夠自衛的援助。

奧斯汀同時感謝英國,向烏克蘭提供援助,他認為,英國在提供烏國安全援助的層面上,是盟友夥伴國中的領銜國家。

