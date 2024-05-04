中國洗錢組織成全球主導力量 為美國金融體系帶來威脅

美國官員在國會作證指出，中國洗錢組織已成全球洗錢活動的主導力量。（路透檔案照）

2024/05/04 18:36

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國官員近日在國會聽證會上作證指出，中國洗錢組織（CMLOs）已成為全球洗錢活動主導力量，為墨西哥販毒集團在內的跨國犯罪組織洗白非法所得，甚至影響美國打擊類鴉片止痛劑芬太尼危機。美國國會和行政部門正採取行動，以應對這個潛在威脅。

《美國之音》（VOA）報導，在美國聯邦參議院國際麻醉品管制核心小組舉行的聽證會上，美國國土安全部國土安全調查局打擊跨國組織犯罪的代理助理主任馬約拉爾（Ricardo Mayoral）表示，中國洗錢組織已主導全球大部分的洗錢活動，是美國打擊墨西哥販毒集團等跨國組織犯罪最令人擔憂的新威脅之一，包括在美國充當「外幣兌換中心」，使跨國犯罪組織得以把來自犯罪活動的美元兌換成外幣。

請繼續往下閱讀...

美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長尼爾森（Brian Nelson）表示，自2018年以來，美方就發現在洗白毒品販賣收益方面，中國洗錢組織日益盛行。他們與外界隔絕，組織架構分散，依靠散居海外的華人人際網絡開拓業務，很難被執法部門滲透。此外，他們利用中國國民對美元的需求，以及跨國犯罪集團在美國供應大量美元的能力進行洗錢，並透過收取較低費用，提供損失擔保及簡化洗錢流程，為美國金融體系帶來威脅。

白宮國家藥物管制政策辦公室高級顧問切斯特（Kemp Chester）也表示，白宮國家藥物管制政策辦公室高級顧問切斯特（Kemp Chester）也表示，中國洗錢組織已成為墨西哥販毒集團將資金轉移到世界各地的首選，而中國實施的嚴格資本控制政策，更使得中國地下銀行系統和洗錢組織提供的服務得到更多利用，這些服務使墨西哥販毒集團能利用中國企業和金融帳戶進行洗錢。

美國司法部緝毒局營運主管金貝爾（William Kimbell）解釋，中國洗錢組織的洗錢方法眾多，包括利用中國地下銀行系統、可轉換的虛擬貨幣、大宗運輸和儲存大量貨幣，以及購買房地產和其他財產，以分散和掩蓋洗錢活動。美國執法官員表示，由於中國法律限制中國公民轉移到境外的資金不得超過5萬美元，這使試圖規避限制的中國公民愈發依賴中國洗錢組織的服務來獲得美元。

馬約拉爾補充說，中國洗錢組織除了使用「拆分洗錢法」，將大額金融交易分成小額交易，使每項交易都低於必須留存紀錄的金額外，也會僱用「車手」並給予中國假護照來開立銀行帳戶，同時賄賂銀行人員，一方面協助放行開戶，另一方面確認帳戶是否受到執法部門監控。

國土安全調查局表示，在打擊非法毒品貿易方面，該機構去年逮捕2474人，並沒收4.57億美元的非法貨幣和其他資產；過去10年裡，已有逾26億美元非法所得被沒收。司法部緝毒局自2000年以來已扣押約56億美元的現金和資產，並在美國和海外逮捕逾1.4萬人。

參院國際麻醉品管制核心小組主席懷特豪斯（Sheldon Whitehouse）提出一項跨黨派議案，旨在建立隸屬於國土安全部的跨境金融犯罪中心，以協調聯邦金融犯罪調查和與美國邊境相關訊息，以加強美國打擊中國洗錢組織網絡的能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法