薩爾瓦多婦女流產 法院竟依「嚴重殺人罪」重判30年

艾斯梅（Esme，化名）過去曾因流產遭逮捕，經過近2年的審前拘捕後，於9日遭當地法院以嚴重殺人罪名判刑30年。示意圖，非新聞當事人。（法新社）

2022/05/11 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕薩爾瓦多（El Salvador）婦女艾斯梅（Esme，化名）近2年前因流產遭逮捕，本月9日遭當地法院以嚴重殺人罪名判刑30年，此舉引發人權組織的反彈。

綜合外媒報導，艾斯梅2019年懷孕期間因婦科急症，緊急至當地醫院就診，卻不幸流產。依照當地法律，艾斯梅隨即遭逮捕，經過近2年的監禁，法院9日以嚴重殺人罪名判處她30年監禁。

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人權組織表示，薩爾瓦多嚴禁墮胎，不論是發生如性侵、亂倫等不正當性關係，甚至胎兒已威脅到母體時都不可以墮胎，以至於自1998年相關法條實施後，發生多起當地婦女因流產、死胎或是在其他緊急情況下流產而被判刑的案例。

薩爾瓦多女權主義者埃雷拉（Morena Herrera）表示：「這項裁決對於推動『不應將婦女因婦科急症流產定罪』一事造成沉重的打擊，正如美國人權法院指出，必須其視為公共衛生問題。」表示這並非只是單純的人權問題，也可能造成母體安全的疑慮。

據悉，過去20年來，薩爾瓦多政府已對大約181名因婦科急症導致流產的婦女提起刑事訴訟，而這也顯示出薩爾瓦多的女權意識正在退步。

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