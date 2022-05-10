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    首頁　>　政治

    蘇揆：面對專制國家 台灣特別珍惜人權

    「兩公約第三次國家報告國際審查會議」開幕，行政院政務委員兼發言人羅秉成（左起）、行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊、法務部長蔡清祥均到場參加。（記者溫于德攝）

    「兩公約第三次國家報告國際審查會議」開幕，行政院政務委員兼發言人羅秉成（左起）、行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊、法務部長蔡清祥均到場參加。（記者溫于德攝）

    2022/05/10 05:30

    〔記者溫于德／台北報導〕行政院昨舉行「兩公約第三次國家報告國際審查會議」開幕式，院長蘇貞昌強調，面對「隔壁」武力強大的專制國家，台灣人特別珍惜並重視主動爭取來的人權。

    昨天與會國際人權專家來自世界各地，包括奧地利、馬來西亞、丹麥、加拿大、印尼、德國、菲律賓、韓國及紐西蘭等，將審查我國兩公約第三次國家報告。

    蘇揆說，台灣從二○○九年通過兩公約及其施行法，自發性地落實兩公約規範的國家義務，力求政府施政與國際人權規範接軌，主動邀請國際人權專家來台審查並提供建議，對於歷次國際審查委員所提的結論性意見與建議，都已逐步實踐。

    蘇也說，台灣是亞洲第一個立法保障同性婚姻的國家，更在經濟發展過程中，不忘對在遠洋漁船上工作的外籍船員，透過立法計畫給予保障，並對數位人權、環境人權等方面，著手進行努力。

    蘇解釋，台灣之所以會大力推動人權，是因為卅多年前台灣仍處於軍事戒嚴中，經一代又一代的台灣人民用盡生命、血淚、青春，才換來人權，且台灣面對的是一個一再宣稱要併吞台灣的武力強大專制國家，因此台灣特別珍惜目前爭取來的人權。

    法務部長蔡清祥認為，台灣雖然並非聯合國會員，但善盡兩公約賦予國家應盡的義務，並將執行經驗分享給其他國家，努力促進國際人權各項交流。

    監察院長陳菊提到，台灣歷經卅八年的戒嚴時期，以及艱辛的民主化過程，今天邁向自由化、民主化，她接任國家人權委員會主任委員，必須讓台灣能有人權保障。

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