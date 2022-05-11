普廷大腿蓋厚毯、演說呼吸急促 肢體語言專家：忍受某種疼痛

俄羅斯總統普廷（見圖），遭外界謠傳得了癌症及帕金森氏症，身體健康狀況不樂觀。（歐新社）

2022/05/11 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄2月底爆發戰事後，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）遭外界謠傳得了癌症及帕金森氏症，身體健康狀況不樂觀，而他9日出席「勝利日」紅場閱兵儀式，又被拍到走路前傾、略為吃力的模樣。對此，英國肢體語言專家分析，普廷身體有些不對勁。

據英媒《鏡報》報導，普廷9日出席「勝利日」紅場閱兵，發表11分鐘演說時，除了身體前後搖晃外，臉部也眉頭緊皺；回座觀禮時，還在大腿上蓋上厚毯，而軍隊閱兵期間，他則出現咳嗽狀況，讓外界猜測，普廷的健康可能出了問題。

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據報導，普廷在公開場合的舉動，引發了更多他身體狀況亮紅燈的謠言，因為其他參與「勝利日」閱兵大典的「克宮高階政要」，都認為莫斯科當天攝氏9度的氣溫，其實不需要在大腿上蓋毯子。

對此，英國肢體語言專家卡特（Mike Carter）看完普廷的演講後指出，他發現普廷談話時，使用「胸式呼吸」（Shallow breathing）的方式說話，呼吸急促，可能是正在忍受某種疼痛的狀況。

此外，普廷演說中，身體也出現了前後擺動的狀況，這除了可能是心理狀態「焦慮躁動」及「緊張不安」外，也或許是健康出了問題；同時，普廷以「權利象徵」（Power stance）雙腳分開站立的姿式演說，則可能是為了防止跌倒。

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