為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    普廷大腿蓋厚毯、演說呼吸急促 肢體語言專家：忍受某種疼痛

    俄羅斯總統普廷（見圖），遭外界謠傳得了癌症及帕金森氏症，身體健康狀況不樂觀。（歐新社）

    俄羅斯總統普廷（見圖），遭外界謠傳得了癌症及帕金森氏症，身體健康狀況不樂觀。（歐新社）

    2022/05/11 16:18

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄2月底爆發戰事後，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）遭外界謠傳得了癌症及帕金森氏症，身體健康狀況不樂觀，而他9日出席「勝利日」紅場閱兵儀式，又被拍到走路前傾、略為吃力的模樣。對此，英國肢體語言專家分析，普廷身體有些不對勁。

    據英媒《鏡報》報導，普廷9日出席「勝利日」紅場閱兵，發表11分鐘演說時，除了身體前後搖晃外，臉部也眉頭緊皺；回座觀禮時，還在大腿上蓋上厚毯，而軍隊閱兵期間，他則出現咳嗽狀況，讓外界猜測，普廷的健康可能出了問題。

    據報導，普廷在公開場合的舉動，引發了更多他身體狀況亮紅燈的謠言，因為其他參與「勝利日」閱兵大典的「克宮高階政要」，都認為莫斯科當天攝氏9度的氣溫，其實不需要在大腿上蓋毯子。

    對此，英國肢體語言專家卡特（Mike Carter）看完普廷的演講後指出，他發現普廷談話時，使用「胸式呼吸」（Shallow breathing）的方式說話，呼吸急促，可能是正在忍受某種疼痛的狀況。

    此外，普廷演說中，身體也出現了前後擺動的狀況，這除了可能是心理狀態「焦慮躁動」及「緊張不安」外，也或許是健康出了問題；同時，普廷以「權利象徵」（Power stance）雙腳分開站立的姿式演說，則可能是為了防止跌倒。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    普廷恐狗急跳牆！美情報首長示警：可能祭出更激烈手段
    2022/05/10 23:42

    普廷恐狗急跳牆！美情報首長示警：可能祭出更激烈手段
    俄情報界驚爆普廷得知情婦意外懷孕 重病之際大動肝火
    2022/05/09 13:43

    俄情報界驚爆普廷得知情婦意外懷孕 重病之際大動肝火

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    普廷若驟逝誰繼位？ 英學者點「這2名」更強硬好鬥官員
    2022/05/08 13:15

    普廷若驟逝誰繼位？ 英學者點「這2名」更強硬好鬥官員
    又通話了！與馬克宏長談2小時 普廷要西方停止軍武援烏
    2022/05/03 23:08

    又通話了！與馬克宏長談2小時 普廷要西方停止軍武援烏

    「誠實服務」獲肯定 成就最強創業平台
    「減兵」玩真的？北約前將領：幾乎肯定俄軍「多軸推進」失敗
    2022/03/30 17:22

    「減兵」玩真的？北約前將領：幾乎肯定俄軍「多軸推進」失敗
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播