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    普廷若驟逝誰繼位？ 英學者點「這2名」更強硬好鬥官員

    俄羅斯總統普廷。（歐新社）

    俄羅斯總統普廷。（歐新社）

    2022/05/08 13:15

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）先前被拍到手抖、坐姿怪異，與防長紹伊古（Sergei Shoigu）會面時，右手還緊抓桌邊，讓外界猜測他健康出狀況。對此，英國鑽研俄國政情的學者分析，若是普廷驟逝，可能的繼位人選，對西方國家的作風恐更強硬。

    據英媒《每日星報》報導，近日外界關於普廷腹部罹癌，還得了帕金森氏症的謠言，甚囂塵上，加上俄國在烏克蘭的戰事可能會失敗，這樣的狀況，恐讓普廷成為唯一得扛下「敗戰責任」的眾矢之的，面臨下台風險。

    對此，牛津布魯克斯大學（Oxford Brookes University）俄羅斯政治研究專家惠特莫爾（Sarah Whitmore）博士向《鏡報》表示，克宮內部會採取行動，選出下屆總統選舉的獲勝者，最有可能的有力競爭者包含前蘇聯國家安全委員會（KGB）負責人、現任聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev），和自開戰後，就備受外界矚目的國防部長紹伊古。

    據報導，帕特魯舍夫現年70歲，迄今被外界視為是這場「侵烏戰爭」戰術的關鍵設計師；同時，他也讓普廷深信，烏克蘭首都基輔（Kyiv）充斥著「新納粹分子」（neo-Nazis），但不管是他還是紹伊古，作風恐都比普廷更加強硬，且更好鬥。

    惠特莫爾博士說，若普廷突然因病驟逝，民眾則必須被告知此訊息，並組織某種形式的繼位措施；以俄國憲法規定而言，總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）將暫時接任總統大位，然後必須在3個月內舉行大選。

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