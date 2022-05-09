俄情報界驚爆普廷得知情婦意外懷孕 重病之際大動肝火

俄羅斯總統普廷。（路透）

2022/05/09 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄2月底爆發戰事後，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）遭外界謠傳得了癌症及帕金森氏症，身體健康狀況不樂觀，甚至堅持要等到「勝利日」閱兵慶典結束後，才肯動刀。而近日俄國情報人士更驚爆，普廷的情婦、前奧運體操金牌得主卡巴耶娃（Alina Kabaeva）意外懷孕，讓他大動肝火。

據英媒《每日星報》報導，前克里姆林宮（Kremlin，下簡稱克宮）情報人士在自行架設的Telegram社群頻道《General SVR》指出，普廷近日發現，他的情婦卡巴耶娃又懷孕了，但這似乎並不在他既定的計劃中，讓他相當生氣。

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據報導，知情人士表示，卡巴耶娃懷孕的消息傳出之際，普廷正忙著張羅5月9日，即將在莫斯科紅場（Red Square）舉辦的閱兵儀式；而目前已經離婚的他，得知情婦懷孕後，變得悶悶不樂，也不太願意說話，擔心這個消息，會使原本慶祝「勝利日」的新聞，相形失色。

報導指出，卡巴耶娃被外界稱為俄國交際手腕「最靈活的女人」，分別於2015及2019年時，和普廷在莫斯科（Moscow）各生了一個兒子，更有謠傳稱她先前曾躲在瑞士。

普廷的情婦、前奧運體操金牌得主卡巴耶娃（見圖）據傳又懷孕了。（法新社）

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