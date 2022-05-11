曾策劃毒殺俄前特務！普廷改派「格魯烏」負責人接手對烏情蒐

俄羅斯總統普廷。（美聯社）

2022/05/11 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已逾2個月，除了後勤補給不足，軍心渙散等狀況讓俄軍打起仗來捉襟見肘外，情報蒐集不利似乎也是一項嚴重問題。外媒近日報導指出，總統普廷（Vladimir Putin）近日已改派對外情報機構「格魯烏」（GRU）負責人接手情蒐工作。

據英媒《每日郵報》報導，俄國進犯烏克蘭後，原本是由聯邦安全局（Federal Security Service of the Russian Federation，FSB）執行情蒐；不過，普廷近日做出了調整，改派對外情報機構「格魯烏」（GRU）的負責人阿列克謝夫（Vladimir Alekseev）中將接手。

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據報導，阿列克謝夫中將在烏克蘭出生，俄國介入敘利亞內戰時，他就因冷酷無情的暴行而惡名昭彰；他曾於2018年策劃「英國前俄羅斯間諜毒殺案」，指揮「格魯烏」的特務，在英國索爾茲伯里市（Salisbury），毒害俄國前特務克里帕爾（Sergei Skripal）及他的女兒尤莉雅（Yulia）。

莫斯科執行的「特殊軍事行動」迄今，改由「格魯烏」接手情蒐工作，代表了其在領導階層上的重大轉變；上週，親普廷的「沙皇格勒電視台」（Tsargrad TV）也正式認定，阿列克謝夫中將為「侵烏戰爭」中，最高間諜情蒐工作的領導將領。

據報導，歐洲政策分析中心（CEPA）高級研究員博羅根（Irina Borogan）及索爾達托夫（Andrei Soldatov）透露，阿列克謝夫中將在介入敘利亞及頓巴斯（Donbas）的戰役中，以「殘酷無情」的印象，而廣為人知。

「格魯烏」（GRU）的負責人阿列克謝夫中將。（圖擷取自烏克蘭國防部情報總局官網）

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