烏軍反攻威脅俄軍補給線 俄軍緊急從頓巴斯調兵回防

烏軍在哈爾科夫方向發起反攻，並持續朝烏俄邊境推進，同時也威脅了俄軍補給線。（路透）

2022/05/11 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰事仍持續進行中，烏克蘭軍方指出，烏軍近期對俄軍實施一連串反攻，已從俄軍手中奪回哈爾科夫（Kharkiv）北部和東北部的多個村莊，並持續朝烏俄邊境推進，同時也威脅了俄軍補給線。

綜合外媒報導，自從俄軍3月放棄進攻基輔後，俄軍主力部隊持續以哈爾科夫南方的伊久姆（Izyum）作為基地，並在頓巴斯地區包圍烏軍。但隨著烏軍收復哈爾科夫北面多個村莊，烏軍可以轉向攻擊伊久姆背後的俄軍補給線。烏克蘭國防部顧問薩克斯（Yuriy Saks）表示，烏克蘭軍隊成功反攻、趕跑俄軍，讓俄軍砲火無法攻擊哈爾科夫。

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烏軍指出，俄軍目前從頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）等被占領地區向北派出約500名士兵，進入哈爾科夫周邊地帶。哈爾科夫地方官員10日表示，俄軍被派往此地是為了加強俄烏邊境的補給線，目前俄軍正朝重要補給基地庫皮揚斯克（Kupyansk）撤退。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）研究員梅爾文（Neil Melvin）表示，烏克蘭軍隊越來越靠近俄羅斯邊境，俄軍在戰爭早期於烏克蘭東北部取得的所有戰果都正在逐漸消失。美國陸軍前參謀長基恩（Jack Keane）表示，烏軍近期在哈爾科夫反攻，使得俄軍不得不將一些兵力從頓巴斯戰區抽離，這也凸顯俄軍目前面臨的挑戰。

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