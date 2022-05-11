俄將軍真實陣亡數字曝光！ 遠超駐阿富汗20年美軍將領陣亡數

國防情報局（DIA）局長柏瑞爾指出，目前烏俄戰事中已有8到10位俄羅斯將領死亡。（美聯社）

2022/05/11 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家情報首長海恩斯（Avril Haines）與國防情報局（DIA）局長柏瑞爾（Scott Berrier）10日出席參議院軍事委員會的聽證會，柏瑞爾指出，目前烏俄戰事陷入僵局，且截至目前為止，已有8到10位俄羅斯將領死亡。

綜合外媒報導，柏瑞爾在聽證會中提及烏俄戰爭局勢，表示目前俄羅斯和烏克蘭都沒有「獲勝」，戰事已陷入僵局，從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，俄羅斯在戰爭中已折損8到10位將領。《CNN》報導指出，俄軍將領死亡數字對於現代軍隊體系來說，死亡率高得異常，已遠遠超過美軍在阿富汗20年期間陣亡的將領數量。

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針對俄軍將領死亡率問題，有部分人士認為，美國有提供情報支援，其他觀點則是認為俄軍將領為了要激勵部隊士氣，因此親赴前線領導作戰。

共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）向柏瑞爾提問：「俄羅斯失去這些將軍的事實是否顯示，這些將軍必須上前線以確保他們的命令得到執行？」柏瑞爾對此認同柯頓的說法。柏瑞爾表示，儘管烏克蘭軍隊規模小於俄羅斯，但烏克蘭士兵的戰鬥意志更加積極。

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