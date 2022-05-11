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    北韓傳出「國家性事件」！平壤突封鎖 居民爭先恐後回家

    圖為北韓領導人金正恩。（美聯社資料照）

    圖為北韓領導人金正恩。（美聯社資料照）

    2022/05/11 05:58

    〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，週二下午，北韓首都平壤居民突然收到命令，必須留在室內，因此爭先恐後地回家，據傳是發生「全國性問題」，北韓進行了全國封鎖。

    總部位於南韓首爾、提供有關北韓新聞和分析的「NK News」報導，據多名知情人士消息，10日下午，北韓平壤的居民突然被命令留在室內。一名消息人士將原因描述為「全國封鎖」，另一名消息人士則提到「全國性問題」。該命令發布後，引發民眾返家潮，週二下午，平壤的公車站排起了長龍，也有居民步行趕回家。

    報導引述消息人士說法，當局顯然已指示公民不要出門，但未具體說明何時撤銷命令。儘管在週二下午5點左右，仍然有農民在坡州附近的兩韓邊境耕種，但「NK News」了解到，這些命令可能是向全國範圍發布。

    報導提到，數週前，中國遼寧省和吉林省COVID-19病例激增後，北韓已暫停與中國間的陸路貿易。

    一名在平壤工作的外國外交官透露，2020年疫情大流行開始前，北韓也發布過短暫留在室內的指示，當局命令居民進入室內，擔心來自中國的沙塵暴含有病毒。

    NK News此前曾多次報導，由於北韓當局擔心來自海外沙塵暴中含有新冠病毒，平壤的公民曾被告知留在室內。

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