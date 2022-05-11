為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國務院：網站更新反映美台關係堅若磐石

    2022/05/11 04:21

    〔中央社〕美國國務院官網更新美台關係現況，移除不支持台獨、台灣是中國一部分等文字。國務院發言人普萊斯今天表示，新版文字反映台美堅若磐石的非官方關係，但政策未變，北京不應借題發揮。

    國務院5日更新官網上美台關係現況，除了將「對台六項保證」納入一中政策、確認台灣是美國印太重要夥伴外，也刪除先前2018年版本內「台灣是中國一部分」、「不支持台灣獨立」等字句，外界對美國對台政策是否改變議論紛紛。

    對此，普萊斯（Ned Price）今天在媒體例行簡報會上強調，美國政策未變，僅是更新一份事實清單（Fact Sheet），國務院定期會更新美國在世界各地對外關係的現況；美國對台政策仍是以台灣關係法、美中三公報與六項保證為指引。

    普萊斯表示，國務院對台事實清單反映美台堅若磐石的非官方關係。他敦促中國負責任行事，勿製造藉口加大對台施壓力道。

    美聯社資深記者李伊（Matthew Lee）追問表示，只要牽涉到台灣，就算是多一個逗點都能引起中方關注，北京都會不開心。他質疑，既然政策未變，為何有更新必要，且為何現在更新？

    普萊斯指出，美台關係現況多年未更新，國務院更在意對外關係是否如實反映在事實清單上，「我們沒這麼在意其他國家是否會緊咬不放，借題發揮」。

    李伊也質疑，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）原先預定5日發表對中政策重大談話，後因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）取消，國務院更新美台關係現況是否與此有關。

    普萊斯否認此次更新是推出政策。他強調，不論外界相信與否，這僅是事實清單的技術上更新，「我們政策沒有變」。（編輯：陳政一）1110511

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播