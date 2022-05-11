美國家情報首長：烏克蘭戰爭不會加速中國犯台

美國國家情報首長海恩斯在國會作證指出，中國傾向於不採取軍事行動即可奪佔台灣，但也積極增強軍力，企圖取得在美國介入台海情勢時仍可致勝的優勢。（法新社）

2022/05/11 00:49

首次上稿 00:15

更新時間 00:49

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國家情報首長海恩斯（Avril Haines）10日指出，中國傾向於不動武即可奪佔台灣，但也積極增強軍力，企圖取得在美國介入台海情勢時仍可致勝的優勢。她也認為，俄羅斯入侵烏克蘭不會促使中國加速奪台計畫。

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海恩斯在美國聯邦參議院軍事委員會作證，她表示：「我們認為，中國正努力讓自身處於一種地位，讓他們的軍隊在我們干預時仍可奪佔台灣。」

海恩斯和國防情報局局長柏瑞爾（Scott Berrier）10日出席參院軍委會的聽證會，就美國國家安全面臨的全球威脅，討論中國可能從烏克蘭戰爭中汲取的教訓，以及國際社會對此的反應。

海恩斯說，她不相信烏克蘭戰爭會加速中國的攻台計畫。柏瑞爾也說，利用軍事手段來實現目標並非北京的首選。柏瑞爾表示：「我相信中華人民共和國不傾向於透過武力來實現（奪佔台灣）目標。我認為，他們更願意隨著時間推移以和平方式達成這個目的。」

柏瑞爾還說，中國從烏克蘭戰爭中學到「一些非常有趣的教訓」，包括領導能力和小部隊戰術的重要性，以及正確的武器系統和強大的士官部隊（non-commissioned officer force）的有效訓練等。

柏瑞爾說，美國官員需要與印太地區的夥伴和台灣領導階層合作，協助他們瞭解烏克蘭戰爭，可以從中獲得哪些教訓，以及應該投資哪些國防和訓練計畫。他也建議台灣應該改採募兵制。

美國國家情報首長海恩斯（前）和國防情報局局長柏瑞爾（後）10日到聯邦參議院作證，都指出，烏克蘭戰爭不會加速中國的奪台計畫。

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