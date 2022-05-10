「匕首」再出鞘！ 俄軍傳發射「極音速飛彈」轟炸敖德薩

俄軍9日傳出再度發射「匕首」高超音速飛彈，這次襲擊目標是烏南港口城市敖德薩。圖為掛載「匕首」飛彈的米格-31戰鬥機。（資料照，法新社）

2022/05/10 21:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄軍繼3月19日首次以「匕首」（Kinzhal）高超音速（hypersonic，又稱極音速）飛彈摧毀了位於烏克蘭西方城市伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）的烏軍大型地下軍用倉庫後，又傳出第2度動用高超音速武器攻擊烏克蘭的目標，如果消息獲得證實，將是俄軍自2月24日入侵烏克蘭以來，第2度動用高超音速武器。

烏克蘭南方作戰指揮部9日稱，俄軍當天晚間用「圖-22」（Tu-22）轟炸機向烏南港口城市敖德薩發射了3枚「匕首」高超音速飛彈，炸毀5座建築物，2人受傷並被送往醫院。

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據了解，該起轟炸威力強大，有多名附近居民表示，當時聽到爆炸聲並且地板都在震動，也有一名目擊者於推特上表示，有一間大型商場失火。

高超音速是指5馬赫（5倍音速）或更高的速度，俄羅斯「匕首」飛彈號稱射程超過2000公里，速度能達到10馬赫，既能攜帶常規彈頭又能攜帶核彈頭。不過「匕首」其實是「伊斯坎德爾」（Iskander）飛彈的空投改進版，在米格-31或圖-22於2.3馬赫飛行速度下，由接近2萬公尺的高空發射，才能達到10馬赫的最高速度。

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