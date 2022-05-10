美挺烏加碼又加碼 1.16兆元援助案最快週二表決

美國聯邦眾議院議長裴洛西1日訪問烏克蘭，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（法新社檔案照）

2022/05/10 19:39

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國會民主黨議員草擬了一筆將近400億美元的援助烏克蘭法案，比總統拜登上個月向國會提出的增加撥款330億美元還多，並且不再與防疫經費法案綁在一起，以利援烏案盡快通過。消息人士透露，最快10日聯邦眾議院就將表決這項援烏經費案。

《路透》、《彭博》9日報導，眾院最快可能10日就表決這筆398億美元（1兆1624億台幣）法案，民主黨在拜登要求的330億美元之外，又增加了34億美元援助烏克蘭軍備、34億美元用於人道協助。而且，為了讓援烏撥款案能盡快通過，拜登要求議員將該法案與武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫經費案分開。

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拜登在聲明中說，「在這關鍵的戰爭援助案上，我們承擔不起拖延，因此，我準備接受將這2法案分開推動，讓援助烏克蘭法案能馬上送到我桌上」。

民主黨和共和黨都表示，支持增加對烏克蘭的援助，並且會盡快批准這項緊急撥款案，但是兩黨對援烏案是否應該與防疫經費或者邊境管控政策案同案討論，有不同意見，導致援烏經費案卡關。之前拜登政府動用「總統撥款權」動用資金提供烏克蘭武器，又將在5月第3週用罄。

國務卿布林肯、國防部長奧斯汀在給眾院議長裴洛西、眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）和參、眾兩院關鍵委員會主席的信中說，軍方資金僅夠再援助基輔武器2週，總統不須國會批准能動用的資金僅剩1億美元，預計這筆資金最遲將在5月19日耗盡，「我們需要閣下的幫忙」。

參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）說，他樂見援烏案與防疫案脫鉤，他一向主張「乾淨的」烏克蘭法案。

近日才訪問烏克蘭返美的裴洛西8日表示，國會在援烏法案上需要迅速動作，來擊退俄羅斯的侵略，「我想我們將能夠盡快行動」，被問到是否能在本月通過，她說，「我想我們得這樣。」

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