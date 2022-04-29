美國擬再增援烏克蘭近1兆 拜登：輸了代價更大

拜登表示正向美國會要求盡快通過對烏再援330億美元。（彭博）

2022/04/29 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭至今已超過2個月，在俄軍強攻烏東之際，美國總統拜登（Joe Biden）28日表示，正爭取國會同意再援助烏克蘭330億美元（約新台幣9750億元）。並將利用扣押俄羅斯富豪的財產補償飽受戰火蹂躪的烏克蘭。

綜合外媒報導，自今年2月24日烏俄戰爭開打至今，美國已援烏總計37億美元（約新台幣1092億元）的軍事和安全援助，並向歐洲北約成員國部署超過10萬軍力。

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拜登週四再宣布，他已要求國會盡快通過對烏再援330億美元，以在未來5個月支持烏克蘭。援助計畫包括軍援204億美元（約新台幣6024億元）、金援85億美元（約新台幣2510億元）、人道援助30億美元（約新台幣886億元）。

沒收俄羅斯富豪財產將用來補償烏克蘭

拜登表示，烏克蘭正在為自由而戰，幫助烏國抵抗俄羅斯侵略的成本「並不便宜」，但若俄國得手，進而讓世界陷入困境，付出的代價會更大。

白宮聲明，拜登也計畫對已受制裁的俄國億萬富豪再施壓，「這些被沒收的盜賊資產」將用來彌補烏克蘭「受到俄羅斯侵略的傷害」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）週四則威脅，西方對烏軍援只會給地區帶來不穩定，甚至危及整個歐洲安全。

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