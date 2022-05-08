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    公開美烏共享情報適得其反 拜登密會國安高層下達封口令

    拜登與情報、國防高層交談時，表示應該停止洩密，指稱有關美國分享情資的報導已對整體局勢造成反效果。（美聯社）

    拜登與情報、國防高層交談時，表示應該停止洩密，指稱有關美國分享情資的報導已對整體局勢造成反效果。（美聯社）

    2022/05/08 12:46

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」先前遭到烏克蘭軍隊以反艦飛彈擊沉，有美國官員爆料，烏軍在攻擊前曾向美方詢問莫斯科號的相關情資，美方提供情資後烏軍就馬上攻擊莫斯科號。隨著美國與烏克蘭分享情資的狀況逐漸曝光，美國總統拜登6日與情報及國防高層交談時，表示應該停止洩密，指稱有關美國分享情資的報導已對整體局勢造成反效果。

    根據美國《NBC》 報導，一名美國官員表示，拜登6日與中央情報局局長伯恩斯（William Burns）、國家情報局局長海恩斯（Avril Haines）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的電話會談中提到，國安、國防與情報體系的運作十分重要，但近期有關美國與烏克蘭共享情資的新聞報導，已對整體局勢造成反效果，類似的情報揭露行為更已偏離美方目標，必須停止「洩密」。

    美國政府先前被媒體爆出，曾協助烏克蘭擊沉莫斯科號、擊殺俄軍將領和擊落俄軍戰機等情資合作，但拜登政府否認向烏克蘭提供用於擊沉莫斯科號的相關資訊，美方事先不知道烏軍要攻擊莫斯科號，美方也沒有參與其中，另外，美國也沒有向烏克蘭提供關於俄軍將領的情報。

    報導指出，部分美國政府官員擔心，公開揭露美烏情報共享，可能會激怒俄羅斯總統普廷，導致衝突升級，甚至會讓美烏共享情報的準確度降低。

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