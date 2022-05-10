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    美官員： 電子零件禁運制裁痛擊俄羅斯 俄軍無法補充新飛彈

    俄軍無差別轟炸許多烏克蘭大城市，造成平民死傷。（歐新社）

    俄軍無差別轟炸許多烏克蘭大城市，造成平民死傷。（歐新社）

    2022/05/10 14:55

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，許多國家看到了俄軍在戰爭期間犯下的暴行後，紛紛加大對烏克蘭的援助與對俄羅斯的制裁，美國國防部官員表示，因為制裁的關係，俄羅斯面臨飛彈庫存不足與無法更換電子零件的問題。

    綜合外媒報導，美國一名匿名高級官員表示自烏克戰爭以來，俄羅斯已經發射了超過2125枚飛彈，俄軍已經消耗了許多精確制飛彈藥（PGM），例如巡弋飛彈與中短程彈道飛彈等，該官員指出，制裁已對俄羅斯國防工業產生影響，因為飛彈庫存不足，俄軍開始使用粗製濫造的非制導性庫存飛彈，這也證明了為什麼烏克蘭的馬立波（Mariupol）或哈爾科夫（Kharkiv）會遭到無差別轟炸。

    烏克蘭國防部副部長馬爾亞爾（Anna Malyar）先前在烏克蘭電視台播放的訪談中表示，自2月24日以來，俄軍已經發射了1000多枚飛彈，更準確的數字為1300多枚，俄軍的飛彈庫存量已經少掉了一半。

    白俄羅斯監測組織「白俄羅斯古韻（Belarusian Guyun）」日前公布的報告顯示，至少有631枚飛彈是從白俄羅斯境內射向烏克蘭。

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